قدرتمندترین موشک جهان پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت اسپیس ایکس جدیدترین نسخه موشک استارشیپ خود را از دومین پد پرتاب در مقر «استاربیس» خود به فضا فرستاد. این پرتاب در ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ در روز گذشته انجام شد و طی آن موشک عظیم ۱۲۴ متری دوازدهمین تست زیرمداری خود را انجام داد.

این نخستین ماموریت استارشیپ جدید از اکتبر ۲۰۲۵ میلادی تاکنون به حساب می آید و البته نخستین پرتاب «استارشیپ ورژن ۳» (V۳) نیز است. این نسل جدید بر مبنای موشکی ساخته شده که طراحی آن به طور کامل تغییر کرده تا وسیله پرتاب به سمت ماموریت های عملیاتی تکامل دهد.

پرواز زیر مداری انجام شده، گامی مهم در جهت هدفی بلند پروازانه است حتی اگر این عملیات پس از رصد یک اختلال، با یک روز تاخیر انجام شده باشد. زیرا قرار بود عملیات روز پنج شنبه انجام شود.

ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس پس از پرتاب در شبکه ایکس نوشت: تبریک به تیم اسپیس ایکس برای نخستین پرتاب و فرود افسانه ای استارشیپ V۳. شما به هدفی برای بشریت دست یافتید.

طی فرایند پرتاب، یکی از ۳۳ موتور رپتور در بوستر اول موشک سوپر هوی خاموش شدند و بوستر مذکور نتوانست یک مانور برا کنترل به زمین را انجام دهد. بوستری بالایی موشک نیز یکی از شش موتور اصلی خود را طی فرایند صعود از دست داد اما توانست به فضا برسد.

استارشیپ شامل یک بوستر اول است که سوپر هوی نامیده می شود و بخش بالایی آن نیز استارشیپ یا به سادگی «شیپ» لقب گرفته است.