به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تعیین نماینده سوم ایران در رقابت‌های آسیایی همچنان باز است و در شرایطی که سناریوهای مختلفی برای انتخاب تیم نهایی مطرح می‌شود، گل‌گهر سیرجان خود را یکی از اصلی‌ترین مدعیان این جایگاه می‌داند.



مدیران این باشگاه معتقدند با توجه به جایگاه به دست آمده در جدول مسابقات و برخی آرای صادر شده در ماه‌های اخیر، گل‌گهر باید به صورت مستقیم به عنوان نماینده سوم ایران معرفی شود و نیازی به برگزاری رقابت‌های اضافی یا تورنمنت‌های چندجانبه برای تعیین این سهمیه وجود ندارد. از همین رو، گفته می‌شود این باشگاه نسبت به برخی طرح‌های مطرح‌شده برای برگزاری مسابقات انتخابی میان تیم‌های مدعی، موضع انتقادی دارد.



در کنار این بحث، موضوع دیگری نیز در محافل فوتبالی مطرح شده است؛ اینکه آیا گل‌گهر در صورت حضور در رقابت‌های آسیایی قادر خواهد بود بودجه‌ای متناسب با الزامات این مسابقات را تأمین کند یا خیر؟



هرچند تاکنون هیچ موضع رسمی در این باره اعلام نشده، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های کلان اقتصادی و محدودیت‌های احتمالی در هزینه‌کرد شرکت‌های بزرگ صنعتی می‌تواند بر نحوه بودجه‌ریزی باشگاه‌های وابسته به این مجموعه‌ها تأثیرگذار باشد. حضور در رقابت‌های آسیایی معمولاً مستلزم افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند جذب بازیکن، پاداش‌ها، سفرهای بین‌المللی، زیرساخت‌ها و الزامات حرفه‌ای است و همین مسئله می‌تواند تصمیم‌گیری درباره میزان سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر کند.



در این میان، برخی ناظران از نوعی دوگانگی در فرآیند تصمیم‌گیری سخن می‌گویند؛ دوگانگی میان اهداف ورزشی باشگاه و ملاحظات مدیران بالادستی که ممکن است نگاه متفاوتی به نحوه تخصیص منابع مالی داشته باشند.

اگرچه این تحلیل‌ها تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید نشده، اما مطرح شدن چنین مباحثی نشان می‌دهد آینده گل‌گهر صرفاً به نتایج داخل زمین وابسته نیست و تصمیمات مدیریتی نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر این باشگاه ایفا کند.



از سوی دیگر، حضور در آسیا برای باشگاهی مانند گل‌گهر می‌تواند فرصتی تاریخی برای تثبیت جایگاه خود در سطح اول فوتبال ایران و قاره باشد. به همین دلیل، هرگونه تردید درباره میزان حمایت مالی یا استراتژی‌های توسعه‌ای باشگاه، به سرعت به موضوعی مورد توجه در فضای فوتبال کشور تبدیل می‌شود.



در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، همزمانی دو پرونده مهم در گل‌گهر است؛ نخست تلاش برای کسب سهمیه آسیایی و دوم تعیین چارچوب سیاست‌گذاری و بودجه فصل آینده. پرونده‌هایی که به نظر می‌رسد به یکدیگر گره خورده‌اند و تصمیمات هفته‌های آینده می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده این باشگاه ارائه دهد.



باید دید در شرایطی که تکلیف سهمیه سوم ایران هنوز به طور کامل مشخص نشده، مدیران گل‌گهر چه رویکردی را برای فصل آینده انتخاب خواهند کرد؛ رویکردی مبتنی بر توسعه و حضور پررنگ در آسیا یا سیاستی محتاطانه‌تر در قبال هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ورزشی. پاسخ این پرسش می‌تواند سرنوشت یکی از مهم‌ترین باشگاه‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران را رقم بزند.