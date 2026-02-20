شکست صدرنشین مدعیان را خوشحال کرد/ چادرملو عالی به بازی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس عصر امروز جمعه اول اسفند و از ساعت ۱۸:۴۵ با قضاوت ایمان کهیش برابر هم قرار گرفتند که این دیدار با برتری ۵ بر یک شاگردان سعید اخباری در چادرملو به پایان رسید.

شاگردان مهدی تارتار بازی را هجومی آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی با در اختیار گرفتن توپ و میدان، فشار زیادی روی دروازه چادرملو وارد کردند. این برتری در دقیقه ۱۱ به ثمر نشست؛ جایی که روی پاس امیر جعفری، آرمان اکوان در موقعیتی مناسب قرار گرفت و توانست گل نخست مسابقه را برای گل‌گهر به ثبت برساند.

پس از دریافت گل، شاگردان سعید اخباری برای جبران نتیجه پیش کشیدند و با افزایش دوندگی در میانه میدان و استفاده از ارسال از جناحین، جریان بازی را متعادل کردند. تلاش‌های این تیم سرانجام در دقیقه ۳۳ به نتیجه رسید؛ جایی که بوبوی روی پاس علیرضا آرتا در محوطه جریمه صاحب موقعیت شد و با ضربه‌ای دقیق گل تساوی را به ثمر رساند.

در ادامه، بازی با ریتمی متعادل دنبال شد و هر دو تیم برای رسیدن به گل دوم تلاش کردند، اما موقعیت‌های ایجادشده ثمری نداشت تا نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

در آغاز نیمه دوم، بازی با ریتمی متعادل دنبال شد و هر دو تیم تلاش کردند با حفظ تمرکز در خطوط میانی، ابتکار عمل را در دست بگیرند. شاگردان مهدی تارتار که نیمه نخست را با تساوی به پایان رسانده بودند، سعی داشتند بار دیگر با استفاده از سرعت در کناره‌ها به دروازه میزبان نزدیک شوند اما دفاع فشرده چادرملو اجازه خلق موقعیت جدی را نمی‌داد.

نقطه عطف مسابقه در دقیقه ۵۹ رقم خورد؛ جایی که مجید عیدی با دریافت کارت زرد دوم از سوی ایمان کهیش از زمین بازی اخراج شد تا گل‌گهر سیرجان ادامه مسابقه را ۱۰ نفره دنبال کند. این اتفاق معادلات بازی را به سود میزبان تغییر داد و شاگردان سعید اخباری با استفاده از برتری عددی، فشار خود را روی دروازه حریف افزایش دادند.

حملات پردامنه چادرملو سرانجام در دقیقه ۶۹ به نتیجه رسید و دیگو تورس توانست گل دوم تیمش را به ثمر برساند. برتری میزبان ادامه داشت و همین بازیکن در دقیقه ۷۶ بار دیگر موفق شد دروازه گل‌گهر را باز کند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد و عملاً کفه ترازو به سود چادرملو سنگین‌تر شود.

در حالی که شاگردان تارتار تلاش می‌کردند با وجود یک یار کمتر بازی را مدیریت کنند، فشار بی‌امان میزبان ادامه یافت و در دقیقه ۸۰ رضا محمودآبادی با استفاده از ناهماهنگی خط دفاعی گل‌گهر، گل چهارم را نیز وارد دروازه این تیم کرد تا کامبک چادرملو کامل شود.

در دقایق پایانی، بازی بیشتر تحت کنترل میزبان دنبال شد و گل‌گهر که از نظر بدنی نیز تحت فشار قرار گرفته بود، نتوانست واکنش مؤثری نشان دهد.

در وقت های اضافی نیمه دوم و در دقیقه ۵+ ۹۰، مائورو سابایرو موفق شد گل پنجم را وارد دروازه گل گهر کند.

در نهایت این دیدار با برتری ۵ بر یک چادرملو اردکان مقابل گل‌گهر به پایان رسید تا شاگردان اخباری سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کنند و یکی از پرگل‌ترین پیروزی‌های خود در فصل جاری را رقم بزنند.

با کسب سه امتیاز این بازی چادرملو ۳۲ امتیازی شد و در مکان ششم جدول قرار گرفت و گل گهر با ۳۶ امتیاز موقتا صدرنشین باقی ماند.