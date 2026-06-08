اجرای طرح اصلاح نژاد برای ۲۴ هزار و ۶۶۳ رأس دام سبک در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های اصلاح نژاد دام سبک در استان، اظهار کرد: افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولیدات دامی و بهبود مدیریت گله‌ها، راهبرد اصلی سازمان جهاد کشاورزی در حوزه دامپروری است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آمار نهایی عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: سال گذشته ۲۴ هزار و ۶۶۳ رأس دام سبک زیر پوشش عملیات اصلاح نژاد قرار گرفتند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۰۰ رأس در قالب طرح‌های دولتی و ۱۸ هزار و ۹۶۳ رأس به صورت آزاد و با مشارکت بخش خصوصی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین از استقبال دامداران از طرح همزمان‌سازی فحلی خبر داد و تصریح کرد: ۲۴ هزار و ۳۶۳ رأس دام سبک در سطح استان تحت عملیات فحلی قرار گرفتند که این امر گامی موثر در راستای مدیریت زاد و ولد و افزایش راندمان تولید در واحدهای دامپروری محسوب می‌شود.

بهراملو در خصوص پراکندگی اجرای این طرح‌ها در شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: شهرستان نهاوند با ثبت ۱۱ هزار و ۳۰۸ رأس، پیشتاز اجرای طرح همزمان‌سازی فحلی در استان است و شهرستان‌های تویسرکان با ۳ هزار و ۶۷۶، فامنین با ۳ هزار و ۱۰۰، ملایر با ۲ هزار و ۴۴۶ و همدان با یک هزار و ۹۴۸ رأس در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی در پایان با اشاره به روند صعودی اجرای این برنامه‌ها در سال‌های اخیر، تأکید کرد: تداوم اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و عملیاتی در حوزه دامپروری، هدف‌گذاری اصلی سازمان جهاد کشاورزی برای پایداری تولید و تقویت زنجیره ارزش گوشت قرمز در استان همدان است.