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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

اجرای طرح اصلاح نژاد برای ۲۴ هزار و ۶۶۳ رأس دام سبک در همدان

اجرای طرح اصلاح نژاد برای ۲۴ هزار و ۶۶۳ رأس دام سبک در همدان

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: در سال گذشته تعداد ۲۴ هزار و ۶۶۳ رأس دام سبک در استان تحت پوشش عملیات اصلاح نژاد قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های اصلاح نژاد دام سبک در استان، اظهار کرد: افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولیدات دامی و بهبود مدیریت گله‌ها، راهبرد اصلی سازمان جهاد کشاورزی در حوزه دامپروری است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آمار نهایی عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: سال گذشته ۲۴ هزار و ۶۶۳ رأس دام سبک زیر پوشش عملیات اصلاح نژاد قرار گرفتند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۰۰ رأس در قالب طرح‌های دولتی و ۱۸ هزار و ۹۶۳ رأس به صورت آزاد و با مشارکت بخش خصوصی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین از استقبال دامداران از طرح همزمان‌سازی فحلی خبر داد و تصریح کرد: ۲۴ هزار و ۳۶۳ رأس دام سبک در سطح استان تحت عملیات فحلی قرار گرفتند که این امر گامی موثر در راستای مدیریت زاد و ولد و افزایش راندمان تولید در واحدهای دامپروری محسوب می‌شود.

بهراملو در خصوص پراکندگی اجرای این طرح‌ها در شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: شهرستان نهاوند با ثبت ۱۱ هزار و ۳۰۸ رأس، پیشتاز اجرای طرح همزمان‌سازی فحلی در استان است و شهرستان‌های تویسرکان با ۳ هزار و ۶۷۶، فامنین با ۳ هزار و ۱۰۰، ملایر با ۲ هزار و ۴۴۶ و همدان با یک هزار و ۹۴۸ رأس در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی در پایان با اشاره به روند صعودی اجرای این برنامه‌ها در سال‌های اخیر، تأکید کرد: تداوم اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و عملیاتی در حوزه دامپروری، هدف‌گذاری اصلی سازمان جهاد کشاورزی برای پایداری تولید و تقویت زنجیره ارزش گوشت قرمز در استان همدان است.

کد مطلب 6853743

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