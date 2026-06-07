شناسایی ۷۰هزارمیلیارد ریال فرصت سرمایه گذاری کشاورزی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از یکشنبه در دومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران که در ارومیه برگزار شد، با تبیین جایگاه استراتژیک این استان در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: آذربایجانغربی با سهم ۶۰ درصدی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی، پیشران توسعه اقتصادی منطقه است و در شرایط فعلی، تمرکز اصلی بر تامین پایدار کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار با تکیه بر توان داخلی قرار دارد.
وی با اشاره به تحول در جذب سرمایهگذاری گفت: در هشت ماهه سال گذشته، عملیات اجرایی ۸ هزار میلیارد تومان پروژه در صنایع غذایی و زنجیرههای تولید آغاز شد؛ اما گام بلند ما، آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری به ارزش۷۰ همت است که میتواند کشاورزی منطقه را از حالت معیشتی به یک صنعت مدرن، ارزآور و صادراتمحور تبدیل کند.
اصغری تصریح کرد: اولویت ما کاهش و مدیریت ضایعات و ایجاد ارزش افزوده است تا از خامفروشی محصولات کشاورزی جلوگیری شده و ارزآوری قابل توجهی در این زمینه برای کشور عاید شود.
مهار تنشهای اقلیمی با ابزار فناوری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، نفوذ علم و فناوری را راهکار مقابله با بحرانهای محیطی دانست و افزود: ما با استقرار سامانههای ضدتگرگ در استان که از سال ۱۳۹۰ در استان راه اندازی کرده ایم، امسال در مناطق تحت پوشش شاهد کاهش ۲۰ برابری خسارات نسبت به سال گذشته بودیم که نیاز است در کل اراضی کشاورزی استان این سامانه ها مستقر شوند.
وی همچنین به مدیریت موفق سرمازدگی بهاره اشاره کرد و گفت: امسال در اواخر فروردین ماه با استفاده از برنامه های ترویجی، دادههای هواشناسی و اطلاعرسانی بههنگام، خسارات احتمالی به باغات و مزارع استان تا ۸ برابر نسبت به سال گذشته کاهش یافت که این نشاندهنده ضرورت ارتقای ضریب نفوذ دانش در بدنه کشاورزی با همکاری اتاق اصناف و تشکلهای روستایی است.
اصغری با پیشبینی رشد تولید در سال جاری اظهار کرد: در سایه بارندگیهای مطلوب و رعایت اصول فنی از سوی کشاورزان، برآوردها حاکی از افزایش دوبرابری تولید گندم و علوفه نسبت به سال قبل است.
وی در خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: ذخایر کالاهای استراتژیک در انبارهای استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و حتی بخشی از مازاد کالاها نیز از قبیل برنج نیز به سایر استانها ارسال میشود.
اصغری اضافه کرد: سیاست ما به حداقل رساندن واردات و تکیه بر تولیدات داخلی است و تنها درحوزه نهادههای دامی و برخی کالاها ، در صورت نیاز برای حفظ پایداری زنجیره تولید، اقدام به واردات محدود خواهد شد.
اصلاح الگوی کشت؛ کلید نجات منابع آبی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، استفاده از فناوریهای نوین آبیاری از جمله نوار تیپ در کشت محصولات استراتژیک مانند چغندرقند را یک موفقیت بزرگ برشمرد و گفت: این مدل کشت نه تنها تولید را ۳۰ درصد افزایش داده، بلکه مصرف آب را به میزان ۴۰ درصد در محصولات آب بر مدیریت کرده است که این الگو باید در کل استان توسعه یابد.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این نشیت با تبیین جایگاه راهبردی اتاق اصناف کشاورزی، این نهاد را پارلمان بخش کشاورزی و رکن اصلی هویتبخشی به تولید ملی در چارچوب نظام نوین امنیت غذایی توصیف کرد.
علی برابری اظهار کرد: تشکیل این اتاق به عنوان فراگیرترین تشکل تخصصی، حاصل سالها پیگیری بهرهبرداران است و اکنون به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی دولت، نقش مهمی در سیاستگذاریهای کلان این حوزه ایفا میکند.
وی با اشاره به ماموریت های ابلاغ شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: تکالیف کلیدی همچون صدور شناسنامه واحدهای بهرهبرداری، رهگیری و ردیابی محصولات از مبدأ و نشاندار کردن تولیدات زراعی و باغی به این اتاق واگذار شده است که اجرای آن گامی بلند در جهت نظارتپذیر کردن زنجیره ارزش کشاورزی خواهد بود.
توانمندسازی تولیدکنندگان و ارتقای دانشفنی را ضرورت عبور از چالشهای محیطی است
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، توانمندسازی تولیدکنندگان و ارتقای دانشفنی را ضرورت عبور از چالشهای محیطی دانست و افزود: ارتقای دانش، توسعه تولیدات تجاری و بهبود بازاریابی محصولات، از مأموریتهای بنیادین اتاق اصناف برای صیانت از حقوق صنفی و اجتماعی کشاورزان است.
برابری با تأکید بر ضرورت همافزایی میان تشکلها و نهادهای حاکمیتی، خاطرنشان کرد: حضور فعال اتاق اصناف در فرایندهای برنامهریزی، تضمینکننده اتخاذ تصمیمات بر پایه واقعیتهای میدانی است؛ لذا سازمان تعاون روستایی حمایت تمامعیار از تقویت این ساختار را در دستور کار دارد.
وی امنیت غذایی را مرهون تلاش زحمتکشان بخش تولید دانست و گفت: تقویت اتاق اصناف به معنای تقویت صدای تولیدکننده در سطوح تصمیمگیری و تضمین پایدار بودن سفره مردم و توسعه پایدار کشور است.
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