گوسفند «کبوده» شیراز در مسیر ثبت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی گفت: در حال حاضر یک هزار رأس از این نژاد که به ثبت ملی رسیده است، در این مرکز نگهداری می‌شود و پیگیری‌ها برای ثبت جهانی آن نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این اجرای این طرح اصلاح نژاد و ارتقاء کیفی و کمی تولیدات این دام بومی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: این برنامه اصلاح نژادی به شکل منظم و علمی با اجرای پروژه مدیریت تولید مثل سالانه در این ایستگاه تحقیقاتی انجام می شود.

فلاحی گفت: علاوه بر جنبه‌های اجرایی طرح، بستری برای فعالیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز فراهم کرده است. دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مرتبط با علوم دامی و اصلاح نژاد در این مرکز مشغول به پژوهش هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: نتایج حاصل از این طرح‌ها می‌تواند الگویی ملی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور و توسعه پایدار تولیدات دامی باشد و نقشی کلیدی در تحقق اهداف امنیت غذایی و توانمندسازی بخش دامپروری ایفا کند.