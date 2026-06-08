فروش نقدی با قیمت قطعی فیدلیتی الیت و ریسپکت دو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بر اساس این اطلاعیه، پیش ثبت نام فیدلیتی الیت تیپ دو و ریسپکت ۲ از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ادامه دارد.

در این دوره فیدلیتی الیت تیپ دو با قیمت حدود ۴۱ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال و ریسپکت دو با قیمت حدود ۲۹ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال با مدل ۱۴۰۵، موعد تحویل ۳۰ روزه (پس از واریز وجه و تکمیل پرونده) در قالب طرح عادی، جوانی جمعیت و فرسوده به فروش می رسند. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه فروش آنلاین بهمن موتور به آدرس bahman.iranecar.com نسبت به پیش ثبت نام اقدام کنند. خودروهای یاد شده در دو رنگ سفید و مشکی و با تریم مشکی عرضه می‌شوند.

در این طرح فروش که با هدف جلوگیری از حضور واسطه‌ها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان واقعی طراحی شده، متقاضیان طرح عادی در زمان پیش ثبت نام ملزم به مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود هستند. این اقدام به‌ صورت آنلاین و از طریق پنل کاربری در سامانه فروش بهمن‌موتور به نشانیbahman.iranecar.com انجام می‌شود و متقاضی پس از ورود به پروفایل خود، با انتخاب گزینه مربوط به آغاز فرآیند مسدودسازی، با درج شماره شبا و انتخاب طرح فروش، مراحل را دنبال می‌کند. به این ترتیب نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک یا استفاده مستقیم از درگاه‌های بانکی مجزا وجود ندارد و کل فرآیند تحت نظارت سامانه فروش بهمن‌موتور انجام می‌شود. بانک‌های عامل جهت مسدودسازی مبلغ نیز رفاه، تجارت، صادرات، سپه، کشاورزی، ملت، شهر، پارسیان و پاسارگاد است.

ثبت‌نام در طرح‌های جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده بدون الزام به مسدودسازی مبلغ اولیه صورت می‌گیرد.

پس از اتمام پیش ثبت نام، صحت‌سنجی اطلاعات و انجام فرآیند قرعه‌کشی، فهرست منتخبین مشخص می‌شود. فراخوان متقاضیان واجد شرایط جهت تکمیل وجه نیز از طریق ارسال پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.