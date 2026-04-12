به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از انتشار سند «راهنمای عملیاتی مدیران ساختمان‌های مسکونی در شرایط بحران» با هدف ارتقای ایمنی، تاب‌آوری و آمادگی در مواجهه با بحران‌ها خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، این سند مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، نکات کلیدی و راهکارهای عملیاتی را در سه مرحله «پیش از بحران»، «حین بحران» و «پس از بحران» در اختیار مدیران ساختمان قرار می‌دهد.

در این راهنما، نقش مدیر ساختمان در هماهنگی اقدامات، مدیریت ایمنی ساکنان و تعامل مؤثر با نهادهای امدادی به‌صورت دقیق و شفاف تبیین شده و در کنار آن، ابزارهای اجرایی، چک‌لیست‌ها و نکات کاربردی برای بهره‌برداری روزمره نیز ارائه شده است.

