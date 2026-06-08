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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

جاذب: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در آستارا با جدیت دنبال می‌شود

جاذب: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در آستارا با جدیت دنبال می‌شود

آستارا - رئیس دادگستری آستارا با اشاره به فعال شدن «سامانه ثبت ادعا» در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون در آستارا با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاذب ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور فرماندار، دادستان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در دادگستری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا یکی از اقدامات مهم تحول قضایی در سال ۱۴۰۵ است و اجرای دقیق آن موجب کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از معاملات غیررسمی و تثبیت حقوق مالکانه مردم خواهد شد.

وی با تشریح مراحل اجرای این سامانه افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند رسمی حدنگار برای آن‌ها صادر شده، سامانه ثبت ادعا از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ فعال است و مالکان یا مدعیان باید ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.

رئیس دادگستری آستارا ادامه داد: در خصوص املاکی که از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ به بعد سند حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود، امکان ثبت ادعا از همان روز صدور سند فراهم خواهد بود و این فرآیند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

جاذب همچنین درباره انتشار آگهی‌های قانونی گفت: برای نشر آگهی‌های موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، سامانه ثبت ادعا از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ به‌طور رسمی فعال شده و کلیه آگهی‌ها از طریق همین سامانه منتشر خواهد شد.

وی افزود: تاریخ آغاز ثبت ادعا برای سایر املاک که مشمول بندهای قبلی نیستند، با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پس از تأیید معاونت اول قوه قضاییه، از طریق روزنامه رسمی اعلام عمومی خواهد شد.

ممنوعیت مبایعه‌نامه عادی برای اسناد جدید

رئیس دادگستری آستارا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ به بعد، تنظیم هرگونه مبایعه‌نامه عادی برای املاکی که سند حدنگار جدید دارند یا دارای سند مالکیت سبز هستند، برای مشاوران املاک ممنوع است و این معاملات باید صرفاً از طریق درگاه کاتب و دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

جاذب در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است و دادگستری شهرستان با تشکیل جلسات منظم، نظارت میدانی و هماهنگی با نهادهای اجرایی، روند اجرا را به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.

اقدامات تکمیلی برای اجرای قانون الزام در آستارا

بهنام عبادی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آستارا نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای قانون الزام در شهرستان اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا یک تحول بنیادین در حوزه ثبت و تثبیت مالکیت‌هاست و اداره ثبت اسناد آستارا تمام ظرفیت خود را برای اجرای دقیق این قانون به‌کار گرفته است.

وی از اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی عمومی خبر داد و گفت: برای آگاهی مردم، بنرهای اطلاع‌رسانی در سطح شهر نصب شده و روند اطلاع‌رسانی تا آشنایی کامل شهروندان با سامانه ادامه خواهد داشت.

عبادی افزود: با اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک مکاتبه رسمی انجام شده تا رعایت کامل قانون الزام و ممنوعیت تنظیم مبایعه‌نامه عادی به تمامی واحدهای صنفی ابلاغ و بر اجرای آن نظارت شود.

رئیس اداره ثبت اسناد آستارا گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به اخذ سند مالکیت رسمی برای اموال دولتی اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و ثبتی در آینده جلوگیری شود.

وی با اشاره به نظارت میدانی بر اجرای قانون افزود: بازدیدهای هفتگی از مشاورین املاک با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و اداره ثبت اسناد انجام می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

عبادی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح دانش صنفی خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون الزام، دوره‌های آموزشی برای مشاورین املاک برگزار می‌شود و صدور پروانه تخصصی برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 6853760

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