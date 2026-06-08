به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاذب ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور فرماندار، دادستان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در دادگستری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: راهاندازی سامانه ثبت ادعا یکی از اقدامات مهم تحول قضایی در سال ۱۴۰۵ است و اجرای دقیق آن موجب کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از معاملات غیررسمی و تثبیت حقوق مالکانه مردم خواهد شد.
وی با تشریح مراحل اجرای این سامانه افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند رسمی حدنگار برای آنها صادر شده، سامانه ثبت ادعا از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ فعال است و مالکان یا مدعیان باید ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.
رئیس دادگستری آستارا ادامه داد: در خصوص املاکی که از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ به بعد سند حدنگار برای آنها صادر میشود، امکان ثبت ادعا از همان روز صدور سند فراهم خواهد بود و این فرآیند بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
جاذب همچنین درباره انتشار آگهیهای قانونی گفت: برای نشر آگهیهای موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، سامانه ثبت ادعا از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ بهطور رسمی فعال شده و کلیه آگهیها از طریق همین سامانه منتشر خواهد شد.
وی افزود: تاریخ آغاز ثبت ادعا برای سایر املاک که مشمول بندهای قبلی نیستند، با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پس از تأیید معاونت اول قوه قضاییه، از طریق روزنامه رسمی اعلام عمومی خواهد شد.
ممنوعیت مبایعهنامه عادی برای اسناد جدید
رئیس دادگستری آستارا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ به بعد، تنظیم هرگونه مبایعهنامه عادی برای املاکی که سند حدنگار جدید دارند یا دارای سند مالکیت سبز هستند، برای مشاوران املاک ممنوع است و این معاملات باید صرفاً از طریق درگاه کاتب و دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
جاذب در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری همه دستگاهها است و دادگستری شهرستان با تشکیل جلسات منظم، نظارت میدانی و هماهنگی با نهادهای اجرایی، روند اجرا را بهصورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
اقدامات تکمیلی برای اجرای قانون الزام در آستارا
بهنام عبادی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آستارا نیز با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای قانون الزام در شهرستان اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا یک تحول بنیادین در حوزه ثبت و تثبیت مالکیتهاست و اداره ثبت اسناد آستارا تمام ظرفیت خود را برای اجرای دقیق این قانون بهکار گرفته است.
وی از اجرای برنامههای اطلاعرسانی عمومی خبر داد و گفت: برای آگاهی مردم، بنرهای اطلاعرسانی در سطح شهر نصب شده و روند اطلاعرسانی تا آشنایی کامل شهروندان با سامانه ادامه خواهد داشت.
عبادی افزود: با اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک مکاتبه رسمی انجام شده تا رعایت کامل قانون الزام و ممنوعیت تنظیم مبایعهنامه عادی به تمامی واحدهای صنفی ابلاغ و بر اجرای آن نظارت شود.
رئیس اداره ثبت اسناد آستارا گفت: تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به اخذ سند مالکیت رسمی برای اموال دولتی اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و ثبتی در آینده جلوگیری شود.
وی با اشاره به نظارت میدانی بر اجرای قانون افزود: بازدیدهای هفتگی از مشاورین املاک با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و اداره ثبت اسناد انجام میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
عبادی همچنین از برنامهریزی برای ارتقای سطح دانش صنفی خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون الزام، دورههای آموزشی برای مشاورین املاک برگزار میشود و صدور پروانه تخصصی برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما