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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

تجاوز دشمن به صنایع پتروشیمی پاسخ داده شد

تجاوز دشمن به صنایع پتروشیمی پاسخ داده شد

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با استعانت از خداوند قادر متعال، رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

متن کامل به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

با استعانت از خداوند قادر متعال، رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

اخطار می کنیم؛ دشمن صهیونیستی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی، بازی خطرناکی را شروع کرد، که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی، بر عهده آتش افروز اصلی این میدان، آمریکا می باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

کد مطلب 6853761
هادی رضایی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تجاوز و تعرض دشمن. با مسدود سازی باب المندب مین ریزی مین گذاری باب المندب مصادره و توقیف. محموله ها

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