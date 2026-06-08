نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان اعلام کرد: امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترا، به‌صورت حضوری و امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی رشته‌ها، همچنین مقطع دکترای عمومی دامپزشکی، به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این راستا امتحانات پایان نیم‌سال مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترا به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

امتحانات پایان نیم‌سال مقطع کارشناسی رشته‌ها، همچنین مقطع دکترای عمومی دامپزشکی، باتوجه‌به شرایط فعلی، به‌صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه لرستان به نشانی زیر برگزار می‌شود:

https://lms.lu.ac.ir/

امتحانات پایان نیم‌سال، مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، از روز ۶ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

با توجه به برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، صرفاً امتحانات مقطع کارشناسیِ برنامه‌ریزی‌شده برای روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه، به روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ منتقل می‌شود.

دانشجویان گرامی می‌توانند برای مشاهده و دریافت برنامه امتحانی خود، به سامانه گلستان دانشگاه لرستان به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://golestan.lu.ac.ir/home/Default.htm