نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان اعلام کرد: امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مقاطع کارشناسیارشد و دکترا، بهصورت حضوری و امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی رشتهها، همچنین مقطع دکترای عمومی دامپزشکی، بهصورت مجازی برگزار میشود.
در این راستا امتحانات پایان نیمسال مقاطع کارشناسیارشد و دکترا بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
امتحانات پایان نیمسال مقطع کارشناسی رشتهها، همچنین مقطع دکترای عمومی دامپزشکی، باتوجهبه شرایط فعلی، بهصورت مجازی و از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه لرستان به نشانی زیر برگزار میشود:
امتحانات پایان نیمسال، مطابق برنامهریزی انجامشده، از روز ۶ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
با توجه به برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، صرفاً امتحانات مقطع کارشناسیِ برنامهریزیشده برای روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه، به روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ منتقل میشود.
دانشجویان گرامی میتوانند برای مشاهده و دریافت برنامه امتحانی خود، به سامانه گلستان دانشگاه لرستان به نشانی زیر مراجعه کنند:
نظر شما