هوش مصنوعی زلزله یاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پژوهشگران موفق شدهاند مرزهای «میکروپلیت یاکوتات» را با دقت بیشتری مشخص کنند؛ صفحهای کوچک که در حال فرورانش به زیر صفحه تکتونیکی آمریکای شمالی است.
میکروپلیت یاکوتات (Yakutat Microplate) که در زمینشناسی با عنوان «بلاک یاکوتات» نیز شناخته میشود، بخشی کوچک اما ضخیم از پوسته زمین است که در امتداد سواحل جنوب مرکزی آلاسکا و خلیج آلاسکا قرار دارد.
این فلات اقیانوسی در یکی از پیچیدهترین مناطق زمینساختی جهان واقع شده و میان چند صفحه تکتونیکی بزرگ تحت فشار قرار دارد. همزمان نیز در حال فرورانش به زیر صفحه آمریکای شمالی است. این تلاقی پیچیده صفحات، نقش مهمی در شکلگیری محیط ژئودینامیکی جنوب آلاسکا ایفا میکند.
هندسه و نحوه تعامل این صفحات تأثیر مستقیمی بر توزیع تنشهای زمینساختی در منطقه دارد و در وقوع زمینلرزهها و فعالیتهای آتشفشانی نقشآفرین است. درک بهتر این ساختارها میتواند تصویری دقیقتر از نحوه توزیع تغییرشکلهای پوسته زمین در یکی از فعالترین و پیچیدهترین مناطق فرورانش آمریکای شمالی ارائه دهد.
در همین راستا، پژوهشی جدید به سرپرستی «مگان میلر» از دانشگاه ملی استرالیا و با همکاری گروهی از محققان، گستره و مرزهای صفحه یاکوتات در جنوب آلاسکا را بررسی کرده است. پژوهشگران برای تهیه این نقشه با وضوح بالا، دادههای ایستگاههای دائمی لرزهنگاری را با اطلاعات یک شبکه موقت که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در منطقه مستقر بود، ترکیب کردند.
آنها همچنین با بهرهگیری از الگوریتمهای یادگیری ماشینی، یک کاتالوگ گسترده از زمینلرزهها تهیه کردند که شمار رویدادهای شناساییشده را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
نتایج این مطالعه از کشف یک خوشه خطی و ناشناخته شامل حدود یکهزار و ۷۵۰ زمینلرزه کوچک خبر میدهد که در نواری به طول حدود ۱۵۵ مایل (حدود ۲۵۰ کیلومتر) از شمالغرب به جنوبشرق امتداد یافته است. این نوار لرزهای پیوسته، مرز صفحه یاکوتات را با دقتی بسیار بیشتر از مطالعات پیشین آشکار کرده و تصویری روشنتر از ساختار زیرسطحی منطقه ارائه میدهد.
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