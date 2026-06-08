معرفی برندگان تونی در شبی سیاسی؛ «مرگ فروشنده» با ۶ جایزه بهترین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در هفتاد و نهمین دوره جوایز سالانه تونی که شب پیش در نیویورک برگزار شد، «مرگ فروشنده» نمایشی از آرتور میلر در نقد رویای آمریکایی با بازی ناتان لین و لوری متکالف، با کسب ۶ جایزه پیروز مراسم بود. این نمایش هم جایزه بهترین احیای یک نمایش و همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای متکالف و جایزه کارگردانی را برای جو مانتلو از آن خود کرد.

همچنین اولین جایزه تونی توسط همین نمایش برای اسکات رودین، تهیه‌کننده کسب شد. این چهره از سال ۲۰۲۱ برای اتهام قلدری با عوامل نمایش، از برادوی کناره‌گیری کرده بود.

در این مراسم از نبوغ جو مانتلو که این اثر الهام‌بخش را خلق کرده و از نبوغ آرتور میلر، که این شاهکار عظیم را نوشت به عنوان شاهکاری که متاسفانه هنوز هم به اندازه سال ۱۹۴۹ درد جامعه است، تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم «رگتایم»، «اشمیگادون!» و «پسران گمشده» هم هر یک ۴ جایزه کسب کردند و «گربه‌ها: مهمانی ژله‌ای» با ۳ جایزه در رتبه بعدی جای گرفت.

«رگتایم» که یک حماسه تاریخی است جایزه بهترین احیای نمایش موزیکال و همچنین بهترین بازیگر زن نقش اول را برای کیسی لوی و بهترین بازیگر مرد نقش اول را برای جاشوا هنری به دست آورد. نسخه اصلی این نمایش در سال ۱۹۹۸ دو جایزه تونی (برای کتاب و موسیقی متن) را از آن خود کرده بود.

«اشمیگادون!» هم در بخش نمایش کمدی موفق بود و به عنوان یک نمایش پرانرژی در ستایش تئاتر، موفق شد تا جایزه بهترین موزیکال، موسیقی متن اورجینال، متن و گروه موسیقی را از آن خود کند.

«پسران گمشده» هم که با اقتباسی پانک-راک از فیلم ترسناکی به همین نام از سال ۱۹۸۷ روی صحنه رفت، در بخش‌ بهترین بازیگر زن برای شوشانا بین، بهترین بازیگر مرد برای الی لوئیس بورزگویی، بهترین طراحی صحنه و بهترین طراحی نور جایزه برد.

این نمایش‌ها با کسب این جوایز موجب شدند تا دیگر موزیکال‌های مطرح، یعنی «تایتانیک» و «دو غریبه» را که از وست اند به برادوی آمده بود، با دست خالی به خانه بروند. «هر چیز درخشان» نمایشی تک‌نفره با بازی دنیل ردکلیف، و «نمایش ترسناک راکی» برداشتی جدید از اثر محبوب ریچارد اوبرایان، نیز موفق به کسب جایزه‌ای نشدند.

در این مراسم جان لیتگو برای نمایش «غول» که برمبنای زندگی رولد دال ساخته شده، عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک نمایش را از آن خود کرد. او در سخنرانی پذیرش جایزه، این نمایش را «نمایشی درباره ظلم در عصری ظالم» نامید. «غول» درباره یک ماجرای جنجالی در سال ۱۹۸۳ است که دال را مجبور ‌کرد پس از متهم شدن به یهودستیزی برای حفظ شهرت خود، عذرخواهی عمومی کند.

این سومین جایزه تونی لیتگو پس از «اتاق تعویض لباس» در سال ۱۹۷۳ و «بوی شیرین موفقیت» در سال ۲۰۰۲ بود.

متکالف هم سومین جایزه تونی خود را دریافت کرد. وی پیش از این برای «سه زن قدبلند» در سال ۲۰۱۸ و «خانه عروسک، قسمت ۲» در سال ۲۰۱۷ موفق به کسب این جایزه شده بود.

در همین حال، لزلی منویل، اولین جایزه تونی دوران حرفه‌ای خود را برای ایفای نقش اول زن با اولین حضورش در برادوی در نمایش «ادیپوس» دریافت کرد.

پینک که خواننده این مراسم بود در میان اجرای قطعات قدیمی، به انتقاد از وضع موجود پرداخت و یادآوری کرد که نمایش‌های موزیکال‌ها و درام امسال، بازتابی از وضعیت امروز جهان است.

وی گفت: امسال، بدترین رویدادهای تاریخ تکرار شدند و «رگتایم» و «آزادی» بازتاب همان وضعیت است و امسال کشور ما بیش از هر زمان دیگری دچار تفرقه شد و «دو غریبه» بازتابی از همین وضعیت است.

این خواننده حضار را به دفاع از آزادی بیان ترغیب کرد و هشدار داد که «قدرت‌ها در حال نزدیک شدن به متمم اول قانون اساسی هستند و به زودی ممکن است نتوانید آنچه را که باور دارید به زبان بیاورید.»

بابی کاناواله، از هنرمندان برادوی نیز گفت: از اینکه آزادی بیان چگونه به آرامی در مقابل چشمان ما در حال فرسایش است، می‌ترسم. اما دلگرم هستم، زیرا فکر می‌کنم برادوی در واقع در وظیفه بیان حقیقت موفق ظاهر شده است.

در یکی از دیگر لحظات سیاسی شب تونی، بورزگویی ۲۶ ساله در سخنرانی پذیرش جایزه خود، میلیاردرهایی را که «هرگز از پول خود شادی نخواهند یافت» و استعمارگرانی را که «هرگز از سرزمین و زندگی‌هایی که می‌دزدند، به رضایت نخواهند رسید» مورد خطاب قرار داد و جایزه خود را به «نقش زیبای خانواده‌های مهاجری که این کشور را واقعاً خاص می‌کنند» تقدیم کرد.