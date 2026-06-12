خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
در این هفته تهیهکنندگان نامآشنایی چون رضا گوران، رامبد جوان، سعید آقاخانی و سجاد افشاریان در کنار گروههای مختلف تئاتری قرار گرفتند.
آغاز دور جدید اجراهای افلیا
نمایش «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی که پیشتر در کشورهای ارمنستان، هند، تونس و سریلانکا روی صحنه رفته و در آرشیو جهانی شکسپیر در دانشگاه MIT به ثبت رسیده است، در دور جدید اجراهای خود از ۲۰ خرداد در تماشاخانه مهرگان میزبان مخاطبان شده است. «افلیا» برداشتی معاصر از یکی از شناختهشدهترین شخصیتهای جهان شکسپیری است؛ نمایشی که با نگاهی مستقل به سرنوشت افلیا، روایت تازهای از این شخصیت ارائه میدهد.
این نمایش هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره ۳ تماشاخانه مهرگان روی صحنه میرود.
اجرای نمایش «دندونگیر» در بوتیک هنر ایران
نمایش «دندونگیر» که به عنوان اثر منتخب دومین جشنواره ثور با موضوع بازار سرمایه برگزیده شده است، از ۱۷ خرداد در بوتیک هنر ایران اجرای عمومی خود را آغاز کرده است.
محسن رحمانی نویسنده این اثر نمایشی است. در خلاصه داستان «دندونگیر» آمده است: «زوجی که تمام دارایی خود را در بورس سرمایهگذاری کردهاند، متوجه میشوند سه فرزند در آستانه ورود به زندگیشان هستند و با افزایش مشکلات اقتصادی، ناچار به اتخاذ تصمیمی دشوار میشوند.»
پوستر نمایش «دندونگیر» را پوریا جیحانی طراحی کرده است و مرتضی صباحی، نیلوفر عباسی و غزاله حریرچی در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
نمایش «دندونگیر» از ۱۷ تا ۲۹ خرداد، هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران میزبان مخاطبان میشود.
پایان کار هفتاد و نهمین دوره جایزه تونی
در هفتاد و نهمین دوره جوایز سالانه تونی که این هفته در نیویورک برگزار شد، «مرگ فروشنده» نمایشی از آرتور میلر در نقد رویای آمریکایی با بازی ناتان لین و لوری متکالف، با کسب ۶ جایزه پیروز مراسم بود. این نمایش هم جایزه بهترین احیای یک نمایش و همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای متکالف و جایزه کارگردانی را برای جو مانتلو از آن خود کرد.
همچنین اولین جایزه تونی توسط همین نمایش برای اسکات رودین، تهیهکننده کسب شد. این چهره از سال ۲۰۲۱ برای اتهام قلدری با عوامل نمایش، از برادوی کنارهگیری کرده بود.
در این مراسم از نبوغ جو مانتلو که این اثر الهامبخش را خلق کرده و از نبوغ آرتور میلر، که این شاهکار عظیم را نوشت به عنوان شاهکاری که متاسفانه هنوز هم به اندازه سال ۱۹۴۹ درد جامعه است، تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم «رگتایم»، «اشمیگادون!» و «پسران گمشده» هم هر یک ۴ جایزه کسب کردند و «گربهها: مهمانی ژلهای» با ۳ جایزه در رتبه بعدی جای گرفت.
«رگتایم» که یک حماسه تاریخی است جایزه بهترین احیای نمایش موزیکال و همچنین بهترین بازیگر زن نقش اول را برای کیسی لوی و بهترین بازیگر مرد نقش اول را برای جاشوا هنری به دست آورد. نسخه اصلی این نمایش در سال ۱۹۹۸ دو جایزه تونی (برای کتاب و موسیقی متن) را از آن خود کرده بود.
آغاز اجراهای «تلخاب» به تهیهکنندگی سعید آقاخانی
همزمان با آغاز بلیتفروشی نمایش «تلخاب» به نویسندگی رها پوررحمتی و کارگردانی عباس اقسامی از پوستر این نمایش با طراحی امیر دیباج رونمایی شد.
سعید آقاخانی و محسن عباسی تهیهکنندگان این اثر نمایشی هستند که اجراهای دور دوم آن از یکشنبه، ۱۷ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی تالار مولوی آغاز شده است.
سحر گلشیرازی، رها پوررحمتی، مهدی حیدری، ساتیا نوروزی، مرضیه دهقانپور، غفور مکینصیریان، فرزاد پارسه، کارما یمقانی، زهرا فلاح، دیانا واحدیان، صدف خاقان و یاسمن رسولیراد بازیگران این نمایش هستند.
تماشای تئاتری به تهیهکنندگی رامبد جوان
نمایش «زنبورهای کارگر» با تهیهکنندگی رامبد جوان، به نویسندگی و کارگردانی علیرضا نجفی، دور چهارم اجراهای خود را از چهارشنبه ۲۰ خرداد، در سالن شماره ۴ تئاتر لبخند آغاز کرده است.
«زنبورهای کارگر» که پیش از این سه دوره اجرایی را پشت سر گذاشته است در این دوره از ساعت ۲۱ میزبان مخاطبان خواهد بود.
بازیگران (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از ملیحه آقایی، علی تاریمی، شکوفه حیدریان، عدنان فراهانی و علیرضا نجفی.
اجرای دوباره نمایش «خروس خون» به تهیهکنندگی سجاد افشاریان
نمایش «خروس خون» به نویسندگی و کارگردانی میلاد اردوبادی و تهیهکنندگی سجاد افشاریان، از یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه رفته است.
این اثر نمایشی که داستانی متفاوت از دغدغههای نسل جوان را روایت میکند، دور اول اجراهای خود را از اول اسفند ۱۴۰۴ آغاز کرده بود که بهدلیل شرایط خاص کشور اجرای آن لغو شد.
در این نمایش پارسا صحرایی، نیما خطیبشاد، نیلوفر فتاحی، آهو شفیعی، آیلی شرفی، یزدان نظریان، مهتاب اسدی و نگار طوافی به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «جمعی هفتنفره از دوستان، به دلایل و مقاصد مختلف عزم مهاجرت دارند. در میانه بزم صمیمانه و دوستانهشان، حضور موشی که تنها با «سینا» در ارتباط است، فضا را از واقعیت دور کرده و به خیال و جادو نزدیک میکند.»
تماشای «موشهای بلفاست» به تهیهکنندگی رضا گوران در سالن هما
نمایش «موشهای بلفاست» به نویسندگی و کارگردانی فریور خراباتی و تهیهکنندگی رضا گوران، پس از اجرای خود در کاخ هنر (تئاتر مستقل تهران)، دور دوم اجراهایش را از ۱۸ خرداد در سالن شماره دو مجموعه فرهنگی هنری هما آغاز کردهاست.
این نمایش هر شب ساعت ۲۱ روی صحنه میرود و مسعود میرطاهری، محمد صدیقیمهر، محسن نوری و عارفه معماریان در آن ایفای نقش میکنند.
همچنین فواد خراباتی به عنوان مشاور پروژه و علی اکباتانی به عنوان مجری در این اثر حضور دارد.
سینا ییلاقبیگی طراح صحنه، علی کوزهگر طراح نور، مهرنوش بیانی طراح لباس و سعید کروندی طراح گریم این نمایش هستند.
«موشهای بلفاست» داستان سه چریک ایرلندی و یک دختر جوان را روایت میکند که پس از سالها شکست، فقر و سرخوردگی، تصمیم میگیرند آخرین شانس خود را برای آزادی ایرلند امتحان کنند؛ سرقت از قطاری که گفته میشود مملو از پول است. اما نقشهای که قرار بود راه نجاتی برای کشورشان باشد، به بحرانی بزرگتر و پیچیدهتر تبدیل میشود.
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