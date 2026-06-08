به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با بیان اینکه برنامه‌ریزی زمانی ارزشمند و اثرگذار است که به بودجه متصل شود، افزود: هر اندازه ارتباط میان اهداف، منابع و اعتبارات شفاف‌تر باشد، امکان هدایت صحیح منابع، افزایش بهره‌وری و ارتقای پاسخگویی در سازمان نیز بیشتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تلاش شده است بخشی از نظام پرداخت‌های انگیزشی و رفاهی بر مبنای تحقق برنامه‌های عملیاتی طراحی شود تا میان عملکرد، نتایج و نظام انگیزشی ارتباط مؤثرتری برقرار شود و مدیران و کارکنان نسبت به تحقق اهداف تعیین‌شده مسئولیت بیشتری احساس کنند.

معاون وزیر بهداشت، برنامه‌ریزی را «قلب تپنده نظام مدیریتی» توصیف کرد و گفت: برنامه‌ریزی صحیح، چشم‌انداز روشنی از وضعیت موجود و مسیر پیش‌رو ارائه می‌دهد و موجب ایجاد تحرک، پویایی و رقابت سازنده در مجموعه می‌شود.