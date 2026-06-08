جذب ۳۱۷ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیم زاده اظهار کرد: ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات اشتغال در سامانه رصد باید با دقت و مطابق زمان‌بندی انجام شود؛ زیرا این داده‌ها مبنای پیگیری و ارزیابی برنامه‌های اشتغال در شهرستان‌هاست.

وی افزود: تکمیل اطلاعات طرح‌ها و اشتغال ایجادشده در سامانه رصد، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و نظارت اثربخش‌تر بر اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به روند جذب اعتبارات حوزه اشتغال در استان گفت: از محل تسهیلات ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تبصره ۱۵، سهم استان ۳۶۱ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۱۷ میلیارد تومان آن معادل ۸۸ درصد جذب شده است.

رحیم زاده ادامه داد: این میزان جذب تسهیلات، به ایجاد اشتغال برای ۲۷۷۱ نفر منجر شده است.

وی تأکید کرد: حمایت هدفمند از مشاغل خانگی و هدایت تسهیلات به سمت طرح‌های دارای بازار و پایداری اشتغال، از اولویت‌های اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل است.