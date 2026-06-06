اختصاص بیشترین تسهیلات اشتغال خانگی به بانوان تولیدکننده در نمین

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۱۰ نفر از بانوان صنعتگر، از تسهیلات اداره میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از تسهیلات اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بهره مند شده اند و مابقی نیز در دست اقدام هستند اظهار کرد: بانوان شهرستان نمین با تکیه بر ظرفیت های خود توانسته اند بخشی از چالش های اقتصادی و معیشتی خانوارها را کاهش داده و ایده را به تولید تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه قالب بانوان تولید کننده شهرستان نمین در بخش عنبران به تولید گلیم و تولیدات وابسته به گلیم مشغول هستند افزود: شهرستان نمین رتبه اول بانوان تولیدکننده استان را به خود اختصاص داده است و محصولات تولیدی بانوان شهرستان نمین به گلیم ختم نمی شود بلکه کارگاه های متعدد تولیدی، شرکت ها و تعاونی های تولیدی توسط بانوان شهرستان نمین مدیریت می شوند.

فرماندار شهرستان نمین به پرورش و عرضه انواع گیاهان دارویی توسط بانوان اشاره و خاطر نشان کرد: بانوان شهرستان نمین علاوه بر کارهای هنری همچون منبت و معرق، به تولید ظروف سفالی و سنگی، پرده دوزی، فرش دستباف، بوم گردی و ... مشغول هستند.

وی به بانوی سخت کوش اهل روستای گرمه چشمه که بیش از یک دهه است به تولید بلوک سیمانی مشغول است اشاره و ادامه داد: بانوان شهرستان نمین علاوه بر صنعت و هنر، در بخش کشاورزی نیز فعالیت جدی دارند و به پرورش قارچ و تولیدات گلخانه ای مشغول هستند.

امانی به مشکل بازار فروش محصولات بانوان اشاره و افزود: سال گذشته دو دوره چند ساعته آموزش بازاریابی توسط امور بانوان فرمانداری با همکاری پارک علم و فن آوری، برای بانوان تولید کننده و صنعتگر برگزار شد که این دوره ها امسال نیز تدوام خواهد داشت تا گامی مؤثر در جهت توانمندی بانوان برداشته شود.

وی با بیان اینکه دستگاه های متولی شهرستان مسائل و موانع پیش روی بانوان کارآفرین را شناسایی و زمینه تسهیل فعالیت های اقتصادی آنها را فراهم کنند گفت: بانوان نمین همیشه حضور فعال در نمایشگاه های استانی و شهرستانی و حتی کشوری دارند.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه تولیدات بانوان شهرستان نمین در بازار های محلی، استانی، کشوری و جهانی باید شناخته شوند اظهارکرد: با معرفی محصولات تولیدی بانوان ضمن درآمد زایی برای آنها، می توان در نسل جدید انگیزه برای تولید و اشتغال ایجاد کرد.

امانی افزود: در راستای حمایت از بانوان شهرستان نمین دو نمایشگاه دائمی بانوان در شهر نمین و عنبران با بیش از ۴۰ غرفه که ظرفیت بی نظیری در استان و حتی کشور هست برپا شده است که به دست خود بانوان تولیدکننده مدیریت می شود.

فرماندار شهرستان نمین خاطر نشان کرد: ادارات فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان در راستای توانمند سازی بانوان دوره های مختلفی را تابستان سال جاری برگزار خواهند کرد.