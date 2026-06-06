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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۹

اختصاص بیشترین تسهیلات اشتغال خانگی به بانوان تولیدکننده در نمین

اختصاص بیشترین تسهیلات اشتغال خانگی به بانوان تولیدکننده در نمین

نمین - فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اختصاص بیشترین تسهیلات اشتغال خانگی به بانوان تولیدکننده در نمین گفت: ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به این قشر اختصاص پیدا کرده است. 

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۱۰ نفر از بانوان صنعتگر، از تسهیلات اداره میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از تسهیلات اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان بهره مند شده اند و مابقی نیز در دست اقدام هستند اظهار کرد: بانوان شهرستان نمین با تکیه بر ظرفیت های خود توانسته اند بخشی از چالش های اقتصادی و معیشتی خانوارها را کاهش داده و ایده را به تولید تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه قالب بانوان تولید کننده شهرستان نمین در بخش عنبران به تولید گلیم و تولیدات وابسته به گلیم مشغول هستند افزود: شهرستان نمین رتبه اول بانوان تولیدکننده استان را به خود اختصاص داده است و محصولات تولیدی بانوان شهرستان نمین به گلیم ختم نمی شود بلکه کارگاه های متعدد تولیدی، شرکت ها و تعاونی های تولیدی توسط بانوان شهرستان نمین مدیریت می شوند.

فرماندار شهرستان نمین به پرورش و عرضه انواع گیاهان دارویی توسط بانوان اشاره و خاطر نشان کرد: بانوان شهرستان نمین علاوه بر کارهای هنری همچون منبت و معرق، به تولید ظروف سفالی و سنگی، پرده دوزی، فرش دستباف، بوم گردی و ... مشغول هستند.

وی به بانوی سخت کوش اهل روستای گرمه چشمه که بیش از یک دهه است به تولید بلوک سیمانی مشغول است اشاره و ادامه داد: بانوان شهرستان نمین علاوه بر صنعت و هنر، در بخش کشاورزی نیز فعالیت جدی دارند و به پرورش قارچ و تولیدات گلخانه ای مشغول هستند.

امانی به مشکل بازار فروش محصولات بانوان اشاره و افزود: سال گذشته دو دوره چند ساعته آموزش بازاریابی توسط امور بانوان فرمانداری با همکاری پارک علم و فن آوری، برای بانوان تولید کننده و صنعتگر برگزار شد که این دوره ها امسال نیز تدوام خواهد داشت تا گامی مؤثر در جهت توانمندی بانوان برداشته شود.

وی با بیان اینکه دستگاه های متولی شهرستان مسائل و موانع پیش روی بانوان کارآفرین را شناسایی و زمینه تسهیل فعالیت های اقتصادی آنها را فراهم کنند گفت: بانوان نمین همیشه حضور فعال در نمایشگاه های استانی و شهرستانی و حتی کشوری دارند.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه تولیدات بانوان شهرستان نمین در بازار های محلی، استانی، کشوری و جهانی باید شناخته شوند اظهارکرد: با معرفی محصولات تولیدی بانوان ضمن درآمد زایی برای آنها، می توان در نسل جدید انگیزه برای تولید و اشتغال ایجاد کرد.

امانی افزود: در راستای حمایت از بانوان شهرستان نمین دو نمایشگاه دائمی بانوان در شهر نمین و عنبران با بیش از ۴۰ غرفه که ظرفیت بی نظیری در استان و حتی کشور هست برپا شده است که به دست خود بانوان تولیدکننده مدیریت می شود.

فرماندار شهرستان نمین خاطر نشان کرد: ادارات فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان در راستای توانمند سازی بانوان دوره های مختلفی را تابستان سال جاری برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 6851380

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