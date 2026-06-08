به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسحاقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روستای شانه‌تراش شهرستان تنکابن گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری (Tourism Infrastructure) در روستاهای دارای ظرفیت، یکی از مهم‌ترین رویکردهای این اداره‌کل در راستای تحقق گردشگری پایدار و تقویت اقتصاد محلی (Local Economy) است.

او افزود: دهیاری روستای شانه‌تراش با راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی گردشگری، ایجاد ایستگاه تاکسی (Taxi Station) ویژه روستا، احداث پارکینگ اختصاصی (Parking Space) و مناسب‌سازی فضاها برای دسترسی آسان افراد دارای معلولیت (Accessibility for tourists with Disability)، گام‌های ارزشمندی در جهت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری برداشته است.

اسحاقی اظهار داشت: فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها ضمن تسهیل حضور و تردد گردشگران، نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه داشته و می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه اقتصادی روستا کمک کند.

معاون گردشگری مازندران تأکید کرد: مشارکت فعال دهیاری‌ها و جوامع محلی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، زمینه‌ساز بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های روستایی استان است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از چنین اقدامات مؤثری حمایت خواهد کرد.