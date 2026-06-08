بازگشت نیروگاه بندرعباس به مدار تولید در کمتر از ۴۸ ساعت در دوران جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعقیل عامری با تاکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی از ناکامی دشمن در سناریوهای طراحی‌شده برای آسیب به نیروگاه بزرگ استان افزود: این اختلال ها در شبکه برق با هوشیاری کارکنان صنعت برق، برطرف و پایداری شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازیابی شد.

وی با اشاره به ترکیب تخصصی نیروهای شاغل در شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در حوزه‌های فنی (برق، الکترونیک، ابزار دقیق)، شیمی، مالی و پشتیبانی، بیان کرد: همین ترکیب حرفه‌ای و چندمهارته، امکان مدیریت موثر نیروگاه‌ها را چه در شرایط عادی و چه در مقاطع بحرانی فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش رسانه در عصر «جنگ ترکیبی»، تصریح کرد: امروز رسانه تنها ابزاری برای اطلاع‌رسانی نیست بلکه به یک قدرت تاثیرگذار در میدان تقابل تبدیل شده است.

عامری گفت: دشمن تلاش می‌کند با عملیات روانی و ایجاد هراس عمومی، روحیه جامعه را هدف قرار دهد؛ در چنین شرایطی، رسانه‌های متعهد با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و صداقت، نقشی دوچندان در خنثی‌سازی این توطئه‌ها ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به چالش ناترازی تولید و مصرف در ایام پیک بار، تصریح کرد: از نظر اقتصادی و فنی امکان ایجاد زیرساخت‌های گسترده تنها برای چند هفته اوج مصرف در سال وجود ندارد؛ بنابراین در کنار توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت مصرف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از رسانه‌ها خواست با تبیین واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی، صنعت برق را در مدیریت تقاضا یاری کنند.