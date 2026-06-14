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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

اژه‌ای: صهیونیست‌ها آرزوی خالی شدن خیابان‌ها را به گور خواهند برد

اژه‌ای: صهیونیست‌ها آرزوی خالی شدن خیابان‌ها را به گور خواهند برد

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، گفت: دشمن صهیونیستی به دنبال مخدوش کردن همبستگی ملت ایران است، اما این آرزو را به گور خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت: دشمن غدّار و حیله‌گر بسیار به مخدوش کردن وحدت و انسجام ملی ما چشم دوخته است. صهیونیست‌های خبیث علناً می‌گویند که منتظر خالی شدن خیابان‌ها از ملت مبعوث‌شده ایران هستند. آنها این آرزو را به گور می‌برند.

وحدت ساحات در ایران اسلامی استمرار خواهد داشت؛ میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه؛ همه و همه در راستای ارتقای همبستگی ملی ما هستند.

خیابان‌ها و معابر شهرهای ایران اسلامی، امروز آیینه‌ی تمام‌نمای غیرت و عزت ملی ما می‌باشند. سنگر خیابان را رها نخواهیم کرد و فریاد و غریو اقتدار و اتحادمان، مکمل مقاومت مقدس و دیپلماسی انقلابی مان خواهد بود.

همه مسئولان کشور متفق‌القول‌اند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد؛ در این رابطه هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ در اینکه ما نباید تسلیم تهیدات و فشارهای دشمن در بخش‌های نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای شویم همه یکصدا هستند؛ البته ممکن است در اتخاذ روش‌ها، اختلاف‌نظر باشد، اما در اصل مقاومت تردیدی وجود ندارد.

کد مطلب 6859842

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