«مخمصه ۲» گرفتار در مخمصه دی کاپریو؛ مایکل مان همچنان در انتظار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، اگر اخباری که درباره وضعیت فعلی «مخمصه ۲» مایکل مان میرسد، به ویژه اخباری که درباره انتخاب بازیگران مطرح است، در ۳ سال اخیر موجب گیج شدن مخاطبان شده است، یک دلیل بسیار خوب برای آن وجود دارد.
کریس تپلی روزنامهنگاری که با این فیلم مرتبط است، درباره این اخبار شفافسازی کرده و از روند انتخاب بازیگران برای «مخمصه ۲» پرده برداشته است. او این شرایط را بسیار سیال خوانده و گفته دلیل این اخبار این است که هنوز نقش بازیگران تثبیت نشده و چندین بازیگر اصلی به طور همزمان برای چندین نقش مطرح هستند.
وی گفته ترکیب نهایی فیلم تا حد زیادی به برنامه لئوناردو دیکاپریو بستگی دارد و تاکنون تنها تکلیف کریستین بیل روشن شده که قرار است در نقش وینسنت هانا، که در فیلم اصلی محصول ۱۹۹۵ توسط آل پاچینو بازی شده بود، بازی کند. جیسون کلارک هم البته برای نقش «نیت»، دلال کهنهکاری که جان وویت نقش وی را بازی کرده بود، تثبیت شده است.
سوال اصلی این است که چه کسی نقش نیل مککالی - شخصیت رابرت دنیرو - را بازی خواهد کرد؟ اینجاست که دیکاپریو مشکلساز شده است. طبق گزارشها، دیکاپریو علاقه خود را برای بازی در ۲ نقش؛ یکی نیل و دیگری کریس شیهرلیسی- شخصیت وال کیلمر - ابراز کرده است. حالا همه چیز بستگی دارد به برنامه دیکاپریو و اینکه او چقدر میتواند برای این فیلم وقت بگذارد.
مان در حال برنامهریزی برای تولید فیلم ظرف ۶ تا ۷ ماه در چندین کشور است و نقش کریس به حجم کاری سنگینتری نیاز دارد، زیرا او بیشتر از شخصیت نیل، در «مخمصه ۲» حضور دارد.
اگر دیکاپریو در نهایت نیل را انتخاب کند، آدام درایور - که او هم به همین شخصیت ابراز علاقه کرده - احتمالاً به جای ترک کامل پروژه، به نقش اصلی دیگری منتقل میشود و به احتمال زیاد شخصیت اوتیس واردل، شخصیت منفی اصلی داستان را ایفا خواهد کرد.
این روند در واقع روندی غیرمعمول برای یک فیلم بزرگ هالیوودی است که قرار است با بودجهای نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار ساخته شود. با این حال، به نظر میرسد آمازون/امجیام انعطافپذیری لازم را در برابر مان دارد و به او اجازه داده تا پروژه را هر طور که مناسب میداند پیش ببرد.
به احتمال زیاد حضور دیکاپریو یکی از دلایل اصلی آمازون/امجیام برای چراغ سبز نشان دادن به این پروژه بوده و به همین دلیل مان در برابر او انعطافپذیری نشان میدهد و به او زمان داده تا تصمیم بگیرد کدام نقش را بازی کند.
مایکل مان به تازگی تصویری از خود را منتشر کرده که وی را در حال بررسی لوکیشن «مخمصه ۲» در مکزیک نشان میدهد.
انتظار میرود فیلمبرداری این فیلم از سپتامبر آغاز شود و با توجه به اینکه دیکاپریو به تازگی بازی در فیلم «آنچه در شب اتفاق میافتد» مارتین اسکورسیزی را به پایان رسانده، وی ۴ ماه برای استراحت بین ۲ پروژه وقت خواهد داشت.
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