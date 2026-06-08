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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

حادثه برای کشتی هندی در ساحل عمان

حادثه برای کشتی هندی در ساحل عمان

منابع خبری از حادثه برای کشتی هندی در ساحل سلطان نشین عمان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از حادثه برای کشتی هندی در ساحل سلطان نشین عمان خبر دادند.

رسانه های هندی اعلام کردند: یک کشتی هندی در سواحل عمان دچار آتش‌سوزی شد.

این منابع جزئیات بیشتری منتشر نکردند.

کد مطلب 6853968

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