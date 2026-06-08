حادثه برای کشتی هندی در ساحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از حادثه برای کشتی هندی در ساحل سلطان نشین عمان خبر دادند.

رسانه های هندی اعلام کردند: یک کشتی هندی در سواحل عمان دچار آتش‌سوزی شد.

این منابع جزئیات بیشتری منتشر نکردند.