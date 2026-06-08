به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی ظهر دوشنبه در شورای اداری این ادارهکل که با حضور معاونان و مدیران بهزیستی شهرستانهای تابعه در سالن اجتماعات معاونت توانبخشی برگزار شد، اظهار کرد: بهزیستی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حمایتی کشور در حوزههای توانبخشی، امور اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حمایت از افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و سایر اقشار نیازمند فعالیت میکند.
وی افزود: گستردگی خدمات و افزایش نیازهای جامعه هدف، ضرورت برنامهریزی دقیق، استفاده بهینه از منابع و تقویت همکاری میان بخشهای مختلف را بیش از پیش آشکار کرده است.
رسولی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد مدیران شهرستانها در این نشست گفت: در این جلسه مدیران بهزیستی شهرستانهای استان ضمن تشریح عملکرد حوزههای مختلف، مهمترین مسائل، چالشها و نیازهای موجود در مسیر خدمترسانی را مطرح و راهکارهای پیشنهادی خود را برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه کردند.
وی ادامه داد: در جریان این نشست موضوعات مختلفی از جمله وضعیت خدمات حمایتی و توانبخشی، مشکلات مددجویان، کمبود منابع مالی، نیازهای اعتباری، توسعه خدمات تخصصی و برنامههای پیشروی سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان تأکید کرد: مدیران شهرستانی در خط مقدم ارائه خدمات قرار دارند و انتقال دقیق مشکلات، ظرفیتها و نیازهای مناطق مختلف میتواند نقش مهمی در تصمیمگیریهای مؤثر و هدفمند ایفا کند.
رسولی همچنین بر ضرورت همافزایی، تعامل و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقای سطح خدمات تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مطالبات مددجویان و گروههای هدف شد.
در پایان این نشست، موضوعات مطرحشده جمعبندی و بر پیگیری مصوبات و اجرای برنامهها در راستای بهبود خدماترسانی به جامعه هدف تأکید شد.
نظر شما