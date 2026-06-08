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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

۵۰۰۰ اثر دانش‌آموزی به جشنواره «فردا» در مازندران رسید

۵۰۰۰ اثر دانش‌آموزی به جشنواره «فردا» در مازندران رسید

ساری- مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از دریافت ۵ هزار و ۲۰۰ اثر هنری در ۸۰ رشته مختلف توسط دبیرخانه استانی جشنواره «فردا» خبر داد و این میزان مشارکت را نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد ظهر دوشنبه در بازدید از روند ارزیابی آثار جشنواره فردا با اشاره به استقبال پرشور دانش‌آموزان، اظهار داشت: این آثار که حاصل خلاقیت و ذوق هنری نسل نوجوان است، گویای پویایی فضاهای آموزشی و پرورشی استان در عرصه فرهنگ و هنر می‌باشد.

وی هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را فراتر از یک رقابت ساده دانست و افزود: ایجاد بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربیات و شکوفایی استعدادهای فردی، رویکرد اصلی ماست تا دانش‌آموزان به هنرمندانی متعهد و متخصص برای آینده کشور تبدیل شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بر ضرورت رعایت عدالت و دقت در فرآیند داوری تأکید کرد و گفت: با بهره‌مندی از داوران برجسته، آثار برتر شناسایی و برای شرکت در مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

گفتنی است جشنواره «فردا» هر ساله در رشته‌های متنوعی همچون هنرهای تجسمی، آوایی، نمایشی و ادبی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6853989

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