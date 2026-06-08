به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد ظهر دوشنبه در بازدید از روند ارزیابی آثار جشنواره فردا با اشاره به استقبال پرشور دانشآموزان، اظهار داشت: این آثار که حاصل خلاقیت و ذوق هنری نسل نوجوان است، گویای پویایی فضاهای آموزشی و پرورشی استان در عرصه فرهنگ و هنر میباشد.
وی هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را فراتر از یک رقابت ساده دانست و افزود: ایجاد بستری برای گفتوگو، تبادل تجربیات و شکوفایی استعدادهای فردی، رویکرد اصلی ماست تا دانشآموزان به هنرمندانی متعهد و متخصص برای آینده کشور تبدیل شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بر ضرورت رعایت عدالت و دقت در فرآیند داوری تأکید کرد و گفت: با بهرهمندی از داوران برجسته، آثار برتر شناسایی و برای شرکت در مرحله کشوری معرفی خواهند شد.
گفتنی است جشنواره «فردا» هر ساله در رشتههای متنوعی همچون هنرهای تجسمی، آوایی، نمایشی و ادبی برگزار میشود.
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