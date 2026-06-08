بازگشت بیش از ۱۵ هزار حاجی از عربستان به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، محمد معصومی، نماینده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در جده، با تشریح آخرین وضعیت انتقال زائران ایرانی به کشور اظهار داشت: تاکنون ۶۴پرواز از فرودگاه بینالمللی جده به سمت ایستگاههای پروازی در داخل کشور انجام شده که طی آن بیش از ۱۵ هزار و ۱۸۰ زائر به آغوش میهن بازگشتهاند.
وی از استمرار عملیات بازگشت حجاج خبر داد و افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده بعدازظهر امروز پروازهای "هما" از جدهبه مقصد ایستگاه پروازی مشهد انجام می شود.
بگفته وی، طبق برنامه، امروز سه پروازبرای انتقال حجاج به فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد انجام خواهد شد.
افزایش ظرفیت ناوگان و ایستگاههای پروازی
نماینده ایرانایر در جده با تأکید بر تلاش برای کاهش زمان انتظارزائران در فرودگاه، خاطرنشان کرد: «از فردا سه شنبه(19 خرداد)، انتظارمی رود تعدادپروازهای روزانه با توجه به پیگیری های صورت گرفته افزایش یابد. همچنین با پیشرفتعملیات بازگشت، احتمال افزوده شدن تعداد ایستگاههای پروازی در کشور برای تسریع درروند انتقال حجاج وجود دارد.
تسهیل در عملیات فرودگاهی
معصومی در پایان یادآور شد که تمامی تمهیدات لازم در فرودگاهجده برای پذیرش زائران و انتقال بار آنان پیشبینی شده است تا عملیات بازگشت حجاج بیتالله الحرام با کمترین تأخیر و در کمال امنیت و آرامش انجام شود.گفتنی است عملیات بازگشت حجاج ایرانی از 11 خرداد آغاز شده و قرار است 24 خرداد پایان یابد.
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