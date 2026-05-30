به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آغاز عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور از روز دوشنبه (۱۱ خرداد) خبر داد و اعلام کرد: نخستین پرواز این عملیات از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام هواپیمایی ایران‌ایر، حجاج ایرانی در موسم حج امسال از فرودگاه جده به ۶ ایستگاه پروازی شامل تهران، مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان منتقل می‌شوند.

نخستین پرواز بازگشت حجاج با شماره ۱۶۴۷ ساعت ۱۵:۳۰ روز ۱۱ خرداد از جده به مقصد تهران انجام خواهد شد. همچنین در نخستین روز اجرای این عملیات، ۹ پرواز برای انتقال زائران به کشور برنامه‌ریزی شده است.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در طول عملیات بازگشت، روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ پرواز از فرودگاه جده به مقاصد مختلف کشور انجام می‌شود.

در این عملیات، نزدیک به ۳۱ هزار زائر ایرانی طی ۱۱ روز و با استفاده از ۹ فروند هواپیما به کشور بازگردانده خواهند شد. افزایش تعداد ایستگاه‌های پروازی با هدف کاهش تراکم مسافران، تسهیل روند ورود حجاج و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران صورت گرفته است.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که امسال برای نخستین بار در سال‌های اخیر، تمامی پروازهای بازگشت حجاج به‌صورت مستقیم از فرودگاه جده به مقاصد تعیین‌شده در کشور انجام خواهد شد؛ اقدامی که ضمن کاهش زمان سفر، رفاه و سهولت بیشتری را برای زائران بیت‌الله‌الحرام فراهم می‌کند.