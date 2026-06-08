به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دومین نشست وبیناری مشترک سرپرستان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با سفارت ایران در ژاپن، به منظور بررسی آخرین وضعیت مناسبات حضور این کاروان در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی قاره، صبح امروز (دوشنبه ۱۸ خرداد ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد.



در ابتدای این نشست به ترتیب اصغر رحیمی و محمد پولادگر، سرپرست‌های کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی گزارشی از تعداد نفرات، زمان و نحوه اعزام تیم‌ها به محل این رقابت‌ها را تشریح کردند و به بیان دغدغه‌های موجود پرداختند.



در ادامه نیز سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و حجت الاسلام محمدحسین حسن‌خانی، معاون توسعه ورزش همگانی و امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز توضیحاتی درباره فعالیت‌های صورت گرفته در این معاونت‌ها ارائه کردند.



یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث، پیشنهاد دایر کردن نمایشگاه یا غرفه فرهنگی در محل بازی‌ها بود که از سوی دکتر دنیامالی مطرح شد تا با هماهنگی سفارت ایران در ژاپن برپا شود. حجت الاسلام حسن‌خانی در این باره یادآور شد برای تحقق این امر کارگروهی با مشارکت نماینده‌های فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، امور خارجه، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده است تا اشتراکات فرهنگی ایران و ژاپن به نمایش گذاشته شود.



محدودیت‌های خطوط پروازی کشور در این برهه حساس، کاروان پاراآسیایی را با چالش‌هایی برای چگونگی سفر به ناگویا روبه‌رو کرده است، از این رو با دستور وزیر ورزش و جوانان مقرر شد، به دلیل شرایط خاصی که ورزشکاران توان‌یاب دارند، با همکاری سفارت ایران در ژاپن تلاش‌هایی انجام شود که این گروه با پرواز مستقیم به این آوردگاه اعزام شود.



در پایان این جلسه، پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز گزارشی از شرایط موجود در توکیو و فاصله پایتخت با ناگویا (مرکز استان آیچی) مطرح و به تفکیک راجع به مواردی چون اقامت، تبدیل ارز، مدیریت هواداران، پیوست فرهنگی، چگونگی اعزام ورزشکاران و ... صحبت کرد. او همچنین قول مساعد داد تا طی رایزنی با مدیرکل دو جانبه وزارت خارجه ژاپن نسبت به رفع مشکلات و دغدغه‌های پیش رو اقدام کند.