کامبیز انصاری در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۲۹۲ هکتار مناطق نیمه بحرانی در بروز آتش سوزی در مناطق جنگلی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی برای اطفای حریق در مناطق بحرانی، صعب‌العبور بودن آن مناطق است، گفت: این اداره کل نیازمند بالگرد برای جابجایی نیروها در زمان بروز آتش سوزی در مناطق صعب العبور دارد چراکه نیروها تا زمان رسیدن به مکان آتش‌سوزی با پای پیاده انرژی خود را از دست داده و توانی برای خاموش کردن آتش ندارد

انصاری افزود: آب‌پاش پشت تراکتوری یکی دیگر از نیازهای اساسی این اداره کل برای خاموش کردن آتش است که از چنین امکانی محروم هستیم و از تجهیزات مردم استفاده می‌کنیم. وجود آب‌پاش‌های پشت تراکتوری برای اطفای حریق از بالگردهای آب‌پاش موثرتر هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با توجه به بارندگی‌های خیلی خوب صورت گرفته و افزایش خیلی زیاد پوشش گیاهی در مراتع احتمال آتش سوزی علوفه‌های خشک در مراتع و جنگل‌های استان در فصل گرما خیلی زیاد شده است.