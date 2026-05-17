شکاریان: هوای شیروان در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفت

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای شیروان هماکنون روی عدد ۱۹۵ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها است.
وی در ادامه افزود: افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و سایر شهروندان باید از فعالیتهای طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: هم استانیها در این شرایط از ماسک استفاده کرده و از انجام فعالیتهای شدید ورزشی در فضای باز پرهیز کنند و افراد دارای بیماریهای خاص ریوی نیز حتیالامکان در منزل بمانند.
شکاریان با اشاره به درگیری خراسان شمالی با پدیده گرد و غبار از سمت غرب کشور، گفت: از عصر روز گذشته این پدیده استان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: دید افقی در ایستگاههای شهرستانهای گرمه و جاجرم به کمتر از ۲ کیلومتر، در سملقان و مانه به کمتر از ۴ کیلومتر و در بجنورد نیز به حدود ۵۰۰ متر کاهش یافت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی بیان کرد: پیشبینی میشود از میزان آلودگی هوا طی ساعات آینده کاسته شود.
وی بیان کرد: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ در وضعیت پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک قرار میگیرد.
