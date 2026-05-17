شکاریان: منشأ آلودگی هوای خراسان شمالی استان‌ همجوار است

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص آلودگی هوای شیروان هم‌اکنون به عدد ۲۵۷ و بجنورد به عدد ۲۱۰ رسیده و کیفیت هوا در هر دو شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: گرد و غبار موجود در هوا از یکی از استان‌های همجوار وارد خراسان شمالی شده و موجب کاهش شدید کیفیت هوا در برخی مناطق شده است.

وی ادامه داد: به هم استانی‌های عزیز توصیه می‌شود در این شرایط از ماسک استفاده کرده و از انجام فعالیت‌های شدید ورزشی در فضای باز پرهیز کنند.

شکاریان تصریح کرد: همچنین افراد دارای بیماری‌های خاص ریوی، سالمندان و کودکان تا حد امکان در منزل بمانند و از تردد غیرضروری خودداری کنند.

وی گفت: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.