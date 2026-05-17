  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

شکاریان: منشأ آلودگی هوای خراسان شمالی استان‌ همجوار است

شکاریان: منشأ آلودگی هوای خراسان شمالی استان‌ همجوار است

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: گرد و غبار وارد شده از استان‌های همجوار، شاخص آلودگی هوای شیروان و بجنورد را به وضعیت بنفش و بسیار ناسالم رساند.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص آلودگی هوای شیروان هم‌اکنون به عدد ۲۵۷ و بجنورد به عدد ۲۱۰ رسیده و کیفیت هوا در هر دو شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: گرد و غبار موجود در هوا از یکی از استان‌های همجوار وارد خراسان شمالی شده و موجب کاهش شدید کیفیت هوا در برخی مناطق شده است.

وی ادامه داد: به هم استانی‌های عزیز توصیه می‌شود در این شرایط از ماسک استفاده کرده و از انجام فعالیت‌های شدید ورزشی در فضای باز پرهیز کنند.

شکاریان تصریح کرد: همچنین افراد دارای بیماری‌های خاص ریوی، سالمندان و کودکان تا حد امکان در منزل بمانند و از تردد غیرضروری خودداری کنند.

وی گفت: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.

کد مطلب 6832401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها