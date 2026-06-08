به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه دوشنبه در مراسم شب‌های اقتدار و صلابت مردم شهید پرور گرمسار در میدان امام خمینی(ره) اعلام کرد: امروز در بین نسل جوان علاقمندی به رهبر معظم انقلاب اسلامی روز به روز بیشتر می شود و این علاقه فقط برای مذهبی ها و انقلابی ها نیست.

وی با بیان اینکه این جمع های اقتدار مختص به مذهبی ها و انقلابی ها نیست بلکه امروز شاهد هستیم که همه اقشار به آنها جذب می شوند، افزود: امروز رویش های جدید بسیار زیاد شده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: این آمادگی در بین مردم شهید پرور شهرستان گرمسار نیز وجود دارد تا همه اقشار را پذیرا باشند و امیدواریم این جمع ها تا آنجا پیش برود که در میدان امام خمینی(ره) گرمسار، جای سوزن انداختن نباشد.

عربی در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به رویکرد بازگشایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درست است که جلسات صحن مجلس شورای اسلامی همچنان بازگشایی نشده اما کار نمایندگان نسبت به سابق دو الی سه برابر شده و همه در تلاش هستند از سوی دیگر غالب نمایندگان بازگشایی صحن علنی را خواستار شده اند اما یک مرجع این امر را بررسی و فعلاً مجوز را صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه جایگاه نظارتی مجلس اگر نباشد دولت در واقع وجود ندارد و این اهمیت مجلس همانی است که دشمنان مدام برای تخریب آن نقشه دارند، افزود: مردم مطمئن باشند که خادمانشان در مجلس شورای اسلامی با کار مضاعف در حال انجام وظیفه هستند و جلسات فشرده کمیسیون ها و پیگیری امورات مرتبط با حوزه انتخابیه در دست اجرا است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به زودی جلسات صحن بازگشایی می شود، بیان کرد: یکی از مهمتین مسائلی که باید در این صحن پیگیری شود مقوله آب است.

عربی با اشاره به طرح سیلوی گندم ۱۰۰ هزار تنی گرمسار بیان کرد: این طرح سال ها است در دست اجرا قرار دارد و مردم همچنان اتمام آن را مطالبه می کنند و ما تلاش کردیم که مشکلات راه اندازی این طرح را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه مردم گرمسار بابت یک افتتاح زودهنگام و شرایطی که هنوز پروژه آماده نبود و پیگیری هایی که باید آن زمان می شد و نشد، به مشکلات جدی در این طرح برخورد کردند، افزود: زمانی می توانستیم با کمترین هزینه این طرح را به اتمام برسانیم اما مسئولان وقت این کار را نکردند اما خوشبختانه شرایط به گونه ای پیش رفته که توانسته ایم این طرح را به پایان برسانیم.