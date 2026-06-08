به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در این بازدید که با همراهی علی محمودی، سرپرست شرکت مهندسیمعدنی نوآورانمس انجام شد، رئیس مرکز مدیریت طرحهای کلان ملی و پیشران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری ضمن دیدار و گفتگو با مدیر مجتمع مس سونگون، بر ضرورت بهرهگیری از توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای فناورانه موجود در کشور برای رفع موانع تولید و افزایش بهرهوری در صنعت مس تأکید کرد.
حاتمی با اشاره به جایگاه راهبردی معدن مس سونگون که با بیش از سه میلیارد تن کانسنگ مس (مجموع ذخایر قطعی و احتمالی) و تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن کنسانتره، یکی از بزرگترین معادن مس کشور محسوب میشود، پیوند میان صنایع بزرگ و توانمندیهای فناورانه را کلید اصلی جهش در این صنعت دانست.
در جریان این بازدید، معاون طرحهای توسعهای و مجری پروژه کاتد مس، گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژههای کلان این مجتمع ارائه کردند.
از جمله این طرحهای راهبردی میتوان به پروژه کاتد مس شامل کارخانجات پالایشگاه، ذوب، فلوتاسیون سرباره، اسید سولفوریک، اکسیژن پلنت و استحصال فلزات گرانبها، پروژه احداث کارخانه فاز ۳ تغلیظ با ظرفیت ۲۱ میلیون تن خوراک ورودی در سال به عنوان بزرگترین کارخانه تغلیظ کشور و همچنین پروژه فاز چهار تغلیظ با هدف تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن کنسانتره مس اشاره کرد.
رئیس مرکز مدیریت طرحهای کلان ملی و پیشران معاونت علمی در ادامه این بازدید، با حضور در شرکت مهندسیمعدنی نوآورانمس که به عنوان یکی از ستونهای اصلی تولید و تأمینکننده خوراک این مجتمع فعالیت میکند، ضمن دیدار با مدیران این مجموعه، بر حمایت از نوآوریهای بومی در صنعت معدنکاری تأکید کرد.
این بازدید در نهایت با تمرکز بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت مس و بهرهگیری از توان ملی برای توسعه پروژههای کلان پایان یافت.
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