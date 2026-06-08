به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد: به اطلاع مشترکان محترم برق استان یزد می‌رساند، در راستای اجرای مانور سراسری «طرح ملی سامان» طرح سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت و با هدف نگهداشت هدفمند فیدرهای پرعارضه، ارتقای قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه توزیع برق و آمادگی برای عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۵، روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه، مدیریت بار در برخی محدوده‌های استان مطابق جدول اعلامی اعمال خواهد شد.

خاموشی‌های اعلام‌شده صرفاً در چارچوب اجرای این مانور و با هدف افزایش پایداری شبکه برق انجام می‌شود.

برق مشترکان پس از پایان عملیات، مجدداً برقرار خواهد شد. از همراهی و شکیبایی هم‌استانی‌های گرامی صمیمانه سپاسگزاریم.