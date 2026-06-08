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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در یزد به دنبال اجرای «طرح ملی سامان»

خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در یزد به دنبال اجرای «طرح ملی سامان»

یزد - شرکت توزیع برق یزد اعلام کرد: با اجرای مانور سراسری طرح ملی سامان جهت پایداری شبکه برق برای تابستان ۱۴۰۵، مدیریت بار در برخی محدوده‌های استان یزد در روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد: به اطلاع مشترکان محترم برق استان یزد می‌رساند، در راستای اجرای مانور سراسری «طرح ملی سامان» طرح سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت و با هدف نگهداشت هدفمند فیدرهای پرعارضه، ارتقای قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه توزیع برق و آمادگی برای عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۵، روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه، مدیریت بار در برخی محدوده‌های استان مطابق جدول اعلامی اعمال خواهد شد.

خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در یزد به دنبال اجرای «طرح ملی سامان»

خاموشی‌های اعلام‌شده صرفاً در چارچوب اجرای این مانور و با هدف افزایش پایداری شبکه برق انجام می‌شود.

برق مشترکان پس از پایان عملیات، مجدداً برقرار خواهد شد. از همراهی و شکیبایی هم‌استانی‌های گرامی صمیمانه سپاسگزاریم.

کد مطلب 6854088

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