کاهش ۷۷ درصدی خاموشی روی فیدرهای بحرانی در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر محمود محمودی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از پیشرفت ۹۵ درصدی اجرای طرح ملی سامان (طرح ملی ساماندهی امور نگهداشت) در این استان خبر داد و گفت: تا پایان خردادماه نیز تمامی فیدرهای بحرانی رفع عیب می‌شوند.

محمودی تصریح کرد: پیش از شروع اجرای این طرح در بهمن ماه سال گذشته، تعداد ۲۹ فیدر بحرانی در سطح شهرستان‌های استان تهران شناسایی شد که در طول سال دست‌کم ۴۸ بار قطعی حفاظتی داشتند و این فیدرها کاندید طرح ملی سامان شدند.

وی افزود: پس از شناسایی معایب فیدرها و تهیه اقلام و تجهیزات مورد نیاز، عملیات اصلاحی روی این فیدرها آغاز و تاکنون ۲۷ فیدر به طور کامل رفع عیب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران زمان تکمیل این طرح و رفع عیب کامل فیدرها را پایان خردادماه جاری عنوان و خاطرنشان کرد: اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است.

محمودی در ادامه با اشاره به بهبود شاخص‌های عملکردی فیدرهای اصلاح شده، گفت: در ۲ ماه و نیم ابتدایی سال گذشته (پیش از اجرای طرح سامان) روی این ۲۹ فیدر، ۲۷۰ خاموشی حفاظتی داشتیم که در مدت مشابه سال جاری (پس از اجرای طرح سامان) با کاهش ۵۲ درصدی به ۱۳۱ مورد رسیده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی در سال گذشته ۴۱۰ مگاوات‌ساعت انرژی توزیع نشده داشتیم که پس از اجرای طرح سامان این میزان به ۹۳ مگاوات‌ساعت رسیده و ۷۷ درصد کاهش یافته است. همچنین مدت زمان خاموشی مشترکین با کاهش ۷۷ درصدی از ۱۳۰۵۰ دقیقه به ۲۹۶۰ دقیقه رسیده است.