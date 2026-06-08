به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، منابع اسرائیلی از به‌صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی از جمله کریات شمونا درپی شلیک چندین موشک از سمت لبنان خبر دادند.

همزمان منابع خبری از تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبردادند و تصاویری از حملات اسرائیل به مناطق الخرایب و کوثریه الرز در جنوب لبنان منتشر کردند.

منابع لبنانی از حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چندین نوبت شهر صور را بمباران کردند.



همزمان، جنگنده های این رژیم حملاتی را علیه شهرک‌ها و مناطق الخرایب، البابلیة، کوثریة الرز، الزراریه، عربصالیم، خربة الدویر و برج الشمالی در جنوب لبنان انجام دادند..

جنگنده های اسرائیلی شهرک معشوق در صور را بمباران کردند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام اسرائیلی مدعی شد: حملات به جنوب لبنان با تمام توان ادامه پیدا خواهد کرد.