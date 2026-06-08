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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

۴ شهید در حمله رژیم صهیونیستی به شهر «صور» در جنوب لبنان

۴ شهید در حمله رژیم صهیونیستی به شهر «صور» در جنوب لبنان

منابع لبنانی اعلام کردند که در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر «صور»، تاکنون ۴ نفر شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی اعلام کردند که در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صور، تاکنون ۴ نفر شهید شده‌اند؛ آماری که اولیه و غیرنهایی اعلام شده است.

همزمان، خبرنگار الجزیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک دیر قانون رأس‌العین در شهر صور در جنوب لبنان خبر داد.

رژیم صهیونیستی خودرویی را هم در نزدیکی مرکز صلیب سرخ، در ورودی شهر صور هدف قرار داده است.

آژیر خطر در المطله و مسگاف‌ عام در پی احتمال نفوذ پهپاد

از سوی دیگر جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای خطر در المطله و مسگاف‌ عام در شمال فلسطین اشغالی، در پی احتمال نفوذ یک پهپاد به صدا درآمده است.

کد مطلب 6854290

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