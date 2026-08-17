تعطیلی نانوایی گرانفروش در یاسوج؛ پروانه کسب ۶ ماه تعلیق شد

حمزه لقمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تکرار گرانفروشی در یک واحد نانوایی سنگک یاسوج خبر داد و اظهار کرد: این تخلف به صدور حکم تعزیراتی و تعطیلی این واحد صنفی منجر شد.

وی با اشاره به اینکه در رسیدگی شعبه ۱۰۲ سیار بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج، تخلف گرانفروشی این واحد صنفی پس از بررسی مستندات پرونده محرز تشخیص داده شد، افزود: بر اساس حکم صادرشده، واحد متخلف علاوه بر تعطیلی محل کسب و نصب پارچه تخلف، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پرونده این نانوایی پس از گزارش بازرسی اتاق اصناف مرکز استان درباره تکرار تخلف گرانفروشی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، حکم قانونی را برای این واحد صنفی صادر کرد، اضافه کرد: برخورد با تخلفات صنفی و تکرار گرانفروشی در چارچوب قوانین و مقررات ادامه دارد.