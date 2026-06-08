برگزیدگان شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی در استان همدان برگزار و نفرات برتر و شایستگان تقدیر این رویداد ملی در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

هیئت داوران این دوره از جشنواره متشکل از ناصر کشاورز، افشین اعلا، احمد میرزاده و مریم اسلامی، پس از بررسی آثار ارسالی، برگزیدگان نهایی را در بخش‌های خردسال و کودک، نوجوان، ویژه «ایران امام رضا(ع)»، بخش استانی و بخش نوقلمان به شرح زیر اعلام کردند:

بخش خردسال و کودک:

شایستگان تقدیر:مسلم محمدی (استان البرز)، نسترن حاتمی (استان تهران) و سمیره بروانیا (استان فارس).

برگزیدگان:رتبه اول: پیوند فرهادی (استان تهران)، رتبه دوم: ریحانه نوری (استان همدان)، رتبه سوم: مرضیه رشیدی (استان تهران).

بخش نوجوان:

شایستگان تقدیر: مریم تیکنی (استان اصفهان)، طیبه شامانی (استان تهران)، فاطمه ناظری (استان مازندران) و سمیه بابایی (استان فارس).

برگزیدگان: رتبه دوم: مرضیه تاجری (استان قم)، رتبه سوم: قاسم بای (استان گلستان).

هیئت داوران در این بخش هیچ اثری را شایسته کسب رتبه نخست ندانست.

بخش ویژه «ایران امام رضا(ع)»:

شایستگان تقدیر: زهرا عراقی (استان خراسان رضوی) و پروانه شیرازی (استان تهران).

بخش استانی شعر نوجوان:

شایستگان تقدیر: مهدی طراوتی توانا و محسن کریمی (از استان همدان).

بخش نوقلمان جشنواره:

شایستگان تقدیر: بهار بختکی یولقون آقاج (استان آذربایجان غربی)، تیدا تکلو و فاطمه ثمین‌بخشی (از استان همدان).

در پایان این مراسم که به میزبانی استان همدان برگزار شد، با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدایای نقدی از برگزیدگان و شایستگان تقدیر این رویداد ملی تجلیل به عمل آمد.