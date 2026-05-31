اختتامیه جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی به میزبانی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی عصر یکشنبه در جلسه کمیته اجرایی شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی با اشاره به میزبانی همدان از آیین اختتامیه این جشنواره اظهار کرد: آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی روز ۱۸ خردادماه ساعت ۱۰ صبح با حضور مسئولان کشوری، نمایندگان بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) و جمعی از فعالان حوزه فرهنگ و ادب در مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی همدان برگزار میشود.
وی افزود: در این مراسم، علاوه بر معرفی و تجلیل از برگزیدگان جشنواره، آیین نکوداشت مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده برجسته حوزه کودک و نوجوان، نیز برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه در مجموع ۱۹ نفر در این دوره از جشنواره مورد تقدیر قرار میگیرند، تصریح کرد: تجلیلشدگان در پنج بخش شامل برگزیدگان جشنواره، برگزیدگان بخش استانی، نوقلمان، شایستگان تقدیر و داوران جشنواره معرفی و تجلیل خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای ادبی با محوریت فرهنگ رضوی گفت: جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی از جمله مهمترین رویدادهای ادبی کشور در حوزه کودک و نوجوان به شمار میرود که نقش مؤثری در ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) و شکوفایی استعدادهای ادبی نسل جوان ایفا میکند.
