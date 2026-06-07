جشنواره ملی مشاعره رضوی در شهرکرد به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی اظهار کرد: پس از برگزاری ۲ مرحله آزمون چهارگزینهای و مشاعره برخط و رقابت ۱۵۵ شرکتکننده در این مراحل، ۲۰ نفر از برترینها توانستند با کسب امتیازات لازم و نظر موافق داوران به مرحله نهایی این دوره از جشنواره مشاعره رضوی راه یابند.
وی تعداد راهیافتگان به مرحله نهایی جشنواره را در رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال، هشت نفر اعلام و تصریح کرد: در رده سنی ۲۶ سال به بالا هم ۱۲ نفر با راهیابی به دور نهایی، توان ادبی و قدرت ذهنی خود را برای کسب عناوین برتر به میدان آورده و با یکدیگر رقابت میکنند.
فرجی با بیان اینکه شهرکرد روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد میزبان رقابتهای مرحله نهایی جشنواره مشاعره رضوی است، یادآور شد: بر اساس شیوهنامه اجرایی، این مرحله در سه بخش مشاعره آرام، مشاعره شتاب و مشاعره مشروط برگزار میشود.
رئیس جشنواره مشاعره رضوی درباره برخی شرایط عمومی این دوره از رقابتهای جشنواره افزود: تمامی ابیاتی که شرکتکنندگان در این مرحله از آنها استفاده میکنند باید دارای مضمون مرتبط با فرهنگ رضوی، حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) باشد.
وی ممنوعیت خواندن ترانه، اشعار محاورهای، شعر کودک، شعر سپید و شعر نو را در این مرحله از جشنواره مشاعره رضوی متذکر شد و گفت: ابیات مورد استفاده شرکتکنندگان باید از نظر لفظی و معنایی هم کامل باشد و بتوان به صورت مستقل به آن استناد کرد.
فرجی همچنین با بیان اینکه داوری این مرحله بر مبنای انتخاب شایسته ابیات، درست خوانی و زیباخوانی و حسن ارائه انجام خواهد شد، اظهار داشت: ترکیب هیات داوران مرحله نهایی جشنواره به زودی اعلام می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: علاوه بر برگزاری مراحل رقابتی جشنواره مشاعره در روزهای پایانی دهه دوم خرداد در شهرکرد، قرار است در آیین پایانی این رویداد از مجموعه اشعار رضوی شاعران استان میزبان نیز به عنوان بخشی از آوردههای فرهنگی جشنواره رونمایی شود.
گفتنی است، چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی به عنوان یکی از برنامههای بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) به دبیری وحید برزگر و با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» به میزبانی چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.
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