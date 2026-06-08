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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

همدان خاستگاه رویدادهای جریان‌ساز حوزه کودک و نوجوان

همدان خاستگاه رویدادهای جریان‌ساز حوزه کودک و نوجوان

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: استان در حوزه‌های فیلم، تئاتر و شعر کودک و نوجوان پیشرو است و جشنواره ملی شعر رضوی، فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی، با اشاره به میزبانی همدان از این رویداد ملی، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره حاصل طراحی مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی با راهبری بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) است که تلاش شده تا زمینه رویدادهایی مؤثر و جریان‌ساز فراهم شود.

وی با قدردانی از اهتمام دست‌اندرکاران این جشنواره، به‌ویژه تلاش‌های غلامرضا بکتاش، دبیر تخصصی این دوره، و حمایت‌های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: استقبال گسترده شاعران از سراسر کشور و ارسال آثار کیفی به دبیرخانه جشنواره، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شعر کودک و نوجوان در ایران اسلامی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر جایگاه این استان به عنوان قطب فعالیت‌های فرهنگی کودک و نوجوان در کشور، گفت: همدان در حوزه‌های فیلم، تئاتر و شعر کودک و نوجوان پیشرو است و جشنواره ملی شعر رضوی، فرصتی مغتنم برای شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی کشور محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تداوم چنین رویدادهایی تأکید کرد و گفت: جشنواره‌های ادبی، بستری برای شناسایی، حمایت و پرورش استعدادهای درخشان نسل جوان است و امیدواریم این روند منجر به تربیت آینده‌سازانی متعهد و مؤثر در عرصه فرهنگ و هنر کشور شود.

جوادی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی را فراتر از یک رقابت ادبی دانست و تصریح کرد: این رویداد معنوی بهانه‌ای برای ترویج فرهنگ والای رضوی، تعمیق مفاهیم دینی و تقویت پیوند معنوی نسل جدید با آموزه‌های اهل‌بیت (ع) است که با جدیت در استان پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6853395

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