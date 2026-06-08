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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

ادعای پایان جنگ از سوی رژیم صهیونیستی

ادعای پایان جنگ از سوی رژیم صهیونیستی

یک مقام رژیم صهیونیستی مدعی توقف حملات این رژیم به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی از توقف حملاتش به ایران خبر داد.

یک مقام اسرائیلی از توقف حملات به ایران خبر داد و مدعی شد: این دور از درگیری با ایران تمام شد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام ارشد این رژیم ادعا کرد: اسرائیل حملاتش به ایران را به خواست ترامپ متوقف کرد.

این مقام صهیونیستی مدعی شد: اگر حملات حزب الله به اسرائیل ادامه یابد ضاحیه بیروت را هدف قرار خواهیم داد.

این در حالی است  که یک منبع اسرائیلی مدعی شد: اسرائیل تاکنون به طور رسمی پایان این دور از درگیری را اعلام نکرده است.

این منبع به یسرائیل هیوم ادعا کرد: هیچ محدودیتی برای تحرکات ارتش اسرائیل در ضاحیه بیروت نخواهد بود.

منبع مذکور مدعی شد: فرصت عملیاتی مناسبی پیش بیاد هر گونه عملیاتی در ضاحیه بیروت انجام خواهد شد.

نیویورک تایمز به نقل از مقامات نظامی اسرائیلی اعلام کرد: نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور توقف حملات جدید به ایران را داده است.

یک مقام اسرائیلی نیز به تلویزیون این رژیم مدعی شد: ارتش آتش بس با ایران را رعایت خواهد کرد اما در جنوب لبنان به حملاتش ادامه خواهد داد و به آتش بس اهتمامی ندارد.

کد مطلب 6854154

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