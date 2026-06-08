به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کشورش بزرگ ترین حامی مالی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در جهان به شمار می آید، در مصاحبه با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در خصوص تماس تلفنی شب گذشته اش با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: به نتانیاهو هشدار دادم که اگر اوضاع را به سمت جنگ سوق دهد، در مواجهه با ایران تنها خواهد ماند.

رئیس جمهور آمریکا که از پاسخ موشکی ویرانگر ایران به این رژیم در واکنش به نقض آتش بس آگاه شده است، ادعا کرد: در تماس تلفنی خود به نتانیاهو دستور دادم تا حمله به ایران را در حالی که جت‌های جنگنده آماده بودند، متوقف کند! من دیشب از نتانیاهو خواستم که حملات ایران را تلافی نکند!

وی سپس در تلاش برای تنفس مصنوعی به صهیونیست ها پس از شکست سهمگین شب گذشته آن ها در مواجهه با موشک های جدید ایران، مدعی شد: سعی کردم میزان واکنش اسرائیل به ایران را محدود کنم و ۵ کشور از من خواستند که نتانیاهو را تحت فشار قرار دهم.

دونالد ترامپ که سابقه خروج یکجانبه اش از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را در کارنامه سیاه خود دارد، ادعا کرد: من معتقدم ایران علاقه‌مند به امضای توافق است!

ادعای ترامپ پیرامون «علاقه‌مندی تهران به توافق»، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.