تمایل اسرائیل به توقف جنگ پس از ضربات موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم پس از حملات موشکی ایران، از تمایل این رژیم برای توقف جنگ خبر داد.

این رسانه به نقل از منابع خود نوشت: اسرائیل و آمریکا پیامی به ایران منتقل کردند مبنی بر اینکه اگر ایران دوباره شلیک نکند حملات بیشتری انجام نخواهد شد.

یسرائیل هیوم با اذعان به حملات فلج کننده موشکی ایران، گزارش داد: توقف حملات اسرائیل مشروط به توقف حملات موشکی ایران است.

همزمان آکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: واشنگتن با حملات اسرائیل علیه ایران موافقت نکرده است و به نتانیاهو گفته که باید به این حملات پایان دهد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش مدعی شد: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند!

وی ادعا کرد: مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: محاصره تا زمان دستیابی به «توافق نهایی» با تمام قوا و قدرت ادامه خواهد یافت.

وی گفت: همه چیز باید به سرعت پیش برود!

وی دقایقی قبل نیز اعلام کرده بود: ایران و اسرائیل خیلی فوری به جنگ خاتمه دهند.