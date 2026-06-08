به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که مدیریت آن را ملکیان، مدیر گروه ارتباطی این دانشگاه بر عهده داشت، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات و فتحالله کلانتری دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی (به صورت مجازی) به تبیین ابعاد راهبردی امنیت ملی، تابآوری اجتماعی و نقش رسانهها در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن پرداختند.
در ابتدای این برنامه، ملکیان با اشاره به پیام مهم مقام معظم رهبری در ۱۴ خردادماه امسال، اظهار داشت: هسته مرکزی بحث امروز دو مفهوم کلیدی است این پیام بر «تابآوری مردم» و «پیشگیری از خطای محاسباتی مسئولان» استوار است. امروز ۱۰۰ شبانهروز از ایستادگی مردم در ایام جنگ تحمیلی سوم میگذرد؛ مردمی که به واسطه اعتماد به حاکمیت در میدان حضور دارند. در جهان شبکهای امروز، امنیت ملی دیگر به مرزهای جغرافیایی و توان نظامی محدود نیست، بلکه با تابآوری و سرمایه اجتماعی گره خورده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با مرور تحولات دو سال اخیر گفت: غربیها از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با کلیدواژه «ایران ضعیف» تلاش کردند اینطور القا کنند که تحریمها اثر کرده و سرمایه اجتماعی نظام کاهش یافته است. آنها با همین برآورد غلط و برای تحت تأثیر قرار دادن مذاکرات دیپلماتیک، در نهم اسفندماه به ایران حمله کردند.
وی با اشاره به ایستادگی ملت و نیروهای مسلح در جنگ ۴۰ روزه افزود: آمریکاییها تصور میکردند با ترور رهبران و فرماندهان، کشور تسلیم میشود. ما در ابتدای جنگ بیش از یک هفته رهبر نداشتیم و تعدادی از فرماندهان ارشد نیز شهید شده بودند، اما کشور مقاومت کرد. بیشترین ضربات در هفتههای آخر به دشمن وارد شد که نمونه بارز آن رسوایی بزرگ آمریکا در اصفهان و ساقط شدن ۲۹ جنگنده آنها بود.
رضایی از تغییر موضع آمریکا از تهاجم به «دیپلماسی التماسی» خبر داد و تاکید کرد: از نهم اسفند تاکنون هیچ درخواستی برای مذاکره از سوی ایران داده نشده، بلکه آمریکاییها بیش از ۱۰ کشور را واسطه کردهاند تا پیغام آتشبس بفرستند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اقدامات قانونی مجلس اظهار داشت: در حال تدوین رژیم حقوقی جدیدی برای خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز ذیل نظر شورای عالی امنیت ملی هستیم. با تصویب «قانون اقدام راهبردی تامین امنیت تنگه هرمز»، دیگر به هیچ شناور متخاصم یا کشتی تجاری رژیم صهیونیستی اجازه تردد از این تنگه را نخواهیم داد. همچنین برآورد دستگاههای دولتی نشان میدهد که اعمال این حاکمیت و نظام بیمهای جدید، سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت.
فتحالله کلانتری، دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی که به صورت تلفنی و مجازی در نشست حضور داشت، با تفکیک مفاهیم قدرت، دفاع و امنیت ملی گفت: امنیت محصول اصلی قدرت دفاعی است. در حال حاضر مهمترین آسیب، تلاش دشمن برای پیوند زدن "کاهش تابآوری عملیاتی نیروهای مسلح" به "کاهش تابآوری اجتماعی مردم" از طریق رسانهها و فشار اقتصادی است.
وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال فرسایش سیاسی مسئولان است، تصریح کرد: دشمن میخواهد مردم را در پارادوکس دوگانه «هزینه مقاومت بیشتر از هزینه مذاکره است» قرار دهد تا تسلیم شوند. اما پیوند استراتژیک میان مردم و مسئولان این توطئه را خنثی خواهد کرد.
اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکزی، در ادامه نشست به کالبدشکافی مفهوم تابآوری پرداخت و گفت: تابآوری مجموعهای از شناخت، درک و مدیریت برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از تبدیل مخاطرات به بحران است. هرچند مردم ایران از تابآورترین مردم دنیا هستند، اما تابآوری شرط لازم است، نه شرط کافی. ما در جنگهای جدید به قدرت کنشگری فعال، عملیات پیشدستانه و ابتکار عمل نیاز داریم.
نصراللهی با انتقاد از ساخت دوگانههای کاذب در فضای سیاسی و رسانهای کشور گفت: «دوگانههایی مثل "جنگ یا صلح"، "مقاومت یا دیپلماسی" و "میدان یا مذاکره" کاذب هستند. میدان و مذاکره مکمل یکدیگرند؛ قدرت سخت ما در میدان، قدرت چانهزنی دیپلماتها را در میز مذاکره بالا میبرد.
این استاد ارتباطات، شکستن مارپیچ سکوت در ماههای اخیر و حمایت سلبریتیها و هنرمندان از پرچم و حاکمیت کشور را از عجایب و دستاوردهای جدید دانست، اما نسبت به غلبه احساسات بر تحلیل در میادین هشدار داد.
وی در پایان با تاکید بر نقش حیاتی رسانهها خاطرنشان کرد: هرجا جلوی رسانهها گرفته شد، یا روایت ناقص، با تاخیر و یکطرفه ارائه دادیم، امنیت ملی صدمه دید. رسانهها باید با روایت به موقع، صادقانه و جامع، مرجعیت خبری خود را احیا کنند تا مردم برای کسب خبر به رسانههای معارض مراجعه نکنند. دشمن تمدن و توان موشکی ما را هدف گرفته بود اما به هیچکدام نرسید؛ تبیین درست این واقعیتها توسط رسانهها، روایت پیروزی و امید را در جامعه تثبیت میکند.
نظر شما