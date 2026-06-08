به گزارش خبرگزاری مهر، در ششصد چهل و چهارمین جلسه گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، وضعیت دارو در شرایط جاری کشور با حضور مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، اعضای گروه با توجه به شرایط جاری کشور، محورهای نشست آینده شورای آینده‌نگاری را در حوزه‌های تأمین، تولید، توزیع و تجویز دارو بررسی کردند. همچنین پیشنهاد شد از صاحب‌نظران و مسئولان دارای دیدگاه راهبردی به منظور بررسی سناریوهای مختلف و تدوین راهکارهای متناسب با شرایط احتمالی پیش‌رو دعوت به عمل آید.

در ادامه، رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، گفت: کمبودهای فعلی دارو ارتباطی با جنگ اخیر ندارد و ناشی از عدم تأمین ۴۵۰ میلیون دلار از ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ و همچنین مشکلات انتقال ارز دارویی در ماه‌های گذشته است.

پیرصالحی افزود: آثار کمبودهای دارویی ناشی از جنگ از خردادماه نمایان خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیب وارد شده به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: از میان ۴۴ شرکت آسیب‌دیده، سه شرکت دارویی به‌ طور کامل از بین رفته‌اند و سایر شرکت‌ها نیز با خساراتی مواجه شده‌اند که منجر به توقف برخی خطوط تولید شده است.

وی همچنین حملات به صنایع پتروشیمی را از عوامل کمبود مواد اولیه و افزایش ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی نهاده‌های مورد استفاده در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد.

پیرصالحی، محدودیت‌های حمل‌ ونقل را از دیگر چالش‌های جدی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دانست و افزود: از ابتدای جنگ تاکنون هیچ محموله‌ای از طریق مسیر دریایی وارد کشور نشده است.

به گفته وی، هزینه حمل هوایی بین ۶ تا ۱۰ برابر و حمل ریلی حدود ۳ برابر حمل دریایی است که بر مشکلات موجود افزوده است.

پیرصالحی همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی صنعت دارو، اظهار داشت: مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌ طور کامل پرداخت نشده بود و تنها ۵۲ درصد این مطالبات در آخرین روز سال تسویه شد.

وی افزود: صنایع دارویی افزایش قیمت ۱۴۲ درصدی را پیشنهاد کرده بودند، اما بررسی‌های مؤسسه ملی اقتصاد سلامت عدد ۹۴ درصد را برای تداوم فعالیت صنعت دارو برآورد کرده است؛ مشروط بر آنکه شرایط جدیدی به مشکلات موجود اضافه نشود.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان از خروج تجویز سرُم در درمان‌های سرپایی از پوشش بیمه‌ای خبر داد و گفت: پیگیری برای اجرای مجدد نسخه‌نویسی الکترونیک بر اساس نام ژنریک داروها در دستور کار قرار دارد. همچنین حذف مکمل‌ها از نسخه الکترونیک نیز در حال اجرا است.