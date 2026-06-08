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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

مهاجرانی: حقوق مستمری‌بگیران ۶۰ درصد افزایش خواهد داشت

مهاجرانی: حقوق مستمری‌بگیران ۶۰ درصد افزایش خواهد داشت

سخنگوی دولت گفت: مستمری‌بگیرانی که به‌ صورت حداقلی حقوق دریافت می‌کردند، امسال ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش حقوق خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اظهار کرد: بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد و بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران و آن‌هایی که حداقل دریافت می‌کردند و سایر سطوح مزدی، مطابق با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار، خواهد بود.

وی افزود: مستمری‌بگیرانی که به‌صورت حداقلی دریافت می‌کردند، امسال ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهند داشت.

کد مطلب 6854178
رامین عبداله شاهی

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