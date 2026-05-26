تثبیت قیمت دلار و درهم در مرکز مبادله؛ سکه ۱۸۲ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اتحادیه طلا و جواهر، آخرین داده‌های بازار از نوسانات قیمتی در بخش طلا، سکه و ارزهای شاخص حکایت دارد. بر اساس نرخ‌های اعلامی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی به ۱۸ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان رسید و هر مثقال طلا نیز ۷۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

در بازار سکه و مسکوکات، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۸۲ میلیون تومان و طرح قدیم ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه با قیمت ۹۴ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۲ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی در سطح ۴۵۲۲ دلار قرار دارد.

در بخش معاملات ارزی، نرخ دلار آمریکا در مرکز مبادله ایران با ثبت رقم ۱۴۷ هزار و ۲۹۰ تومان، نسبت به روز گذشته ثابت ماند و نوسان خاصی را تجربه نکرد. درهم امارات نیز به عنوان ارزی کلیدی در تجارت خارجی، بدون تغییر قیمت روی عدد ۴۰ هزار و ۱۰۶ تومان ایستاد که نشان‌دهنده تعادل عرضه و تقاضا در تالار حواله است.

برخلاف ثبات دلار و درهم، نرخ یورو در معاملات امروز با روند صعودی همراه بود. اسکناس یورو که در روزهای گذشته تا سطح ۱۷۰ هزار و ۸۸۳ تومان عقب‌نشینی کرده بود، امروز با رشد ۶۰۸ تومانی مواجه شد و به رقم ۱۷۱ هزار و ۴۹۱ تومان رسید تا بخشی از کاهش ارزش خود در روزهای اخیر را جبران کند.