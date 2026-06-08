به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جلالیان، با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید انواع دستگاههای لیزر، اظهار کرد: بازار تجهیزات زیبایی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، اما همزمان با این رشد، ورود برخی دستگاههای بی کیفیت، بازسازی شده، دستکاریشده یا فاقد خدمات معتبر، نگرانیهای جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر حساسیت دستگاههای لیزر افزود: این تجهیزات مستقیماً با سلامت پوست و بدن افراد در ارتباط هستند. هرگونه نقص در توان خروجی، خرابی سیستم خنک کننده، کیفیت پایین هندپیس یا نبود دقت در عملکرد دستگاه، میتواند منجر به سوختگی، التهاب، لک، درد غیرعادی و نارضایتی مراجعه کنندگان شود.
بازار لیزر؛ حوزهای حساس با بیشترین احتمال سوءاستفاده
جلالیان با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعلی بازار به دستگاههای لیزر مربوط می شود، اظهار کرد: برخی دستگاهها با عنوان برندهای معتبر و شناخته شده به فروش می رسند، اما در واقع یا دستگاه اصلی نیستند، یا از قطعات غیراصل در آنها استفاده شده، یا دستگاه کارکرده و تعمیرشده بجای دستگاه نو عرضه شده است. این مسئله برای خریداران، به ویژه کسانی که دانش فنی کافی ندارند، می تواند بسیار گمراه کننده باشد.
وی ادامه داد: در برخی موارد، ظاهر دستگاه کاملاً حرفهای و تبلیغات آن بسیار جذاب است، اما در زمان استفاده مشخص می شود که خروجی انرژی دستگاه با ادعای فروشنده مطابقت ندارد یا دستگاه در پایداری عملکرد دچار مشکل است. این موضوع در دستگاههای لیزر به دلیل ارتباط مستقیم با بدن انسان، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
گارانتی صوری، قیمتگذاری غیرعادی و تبلیغات اغراقآمیز
این متخصص حوزه تجهیزات زیبایی یکی از نشانههای مهم دستگاههای مشکوک را قیمت بسیار پایینتر از عرف بازار عنوان کرد و گفت: خریداران باید نسبت به تخفیفهای غیرعادی، وعدههای فروش فوری، گارانتیهای مبهم و ادعاهای اغراقآمیز درباره نتیجه درمانی حساس باشند. بسیاری از این موارد میتواند نشانهای از ایراد فنی، کارکرده بودن دستگاه، تعویض قطعات یا نبود خدمات واقعی پس از فروش باشد.
وی تأکید کرد: گارانتی واقعی باید مکتوب، شفاف و همراه با تعهد مشخص برای تأمین قطعات و خدمات فنی باشد. صرف ارائه یک برگه یا وعده شفاهی، به معنای وجود پشتیبانی واقعی نیست.
توصیه به خریداران و مصرفکنندگان خدمات زیبایی
جلالیان به خریداران دستگاههای لیزر و زیبایی توصیه کرد پیش از هرگونه خرید، نسبت به اصالت برند، شماره سریال، تست عملی دستگاه، وضعیت هندپیس، کیفیت خروجی، سلامت سیستم خنک کننده، قرارداد رسمی و سابقه فروشنده اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: روشن شدن دستگاه به تنهایی نشانه سالم بودن آن نیست. دستگاه باید از نظر فنی، عملکردی و ایمنی بهصورت کامل بررسی شود. همچنین مصرف کنندگان خدمات زیبایی نیز باید درباره نوع دستگاه، تجربه اپراتور، شرایط بهداشتی و عوارض احتمالی آگاهی داشته باشند و صرفاً تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرند.
این کارشناس و متخصص حوزه تجهیزات زیبایی در ادامه با اشاره به خلأ رویدادهای علمی و تخصصی در این بخش پیشنهاد برگزاری کنفرانسی جدید و تاکنون برگزار نشده را مطرح کرد.
وی گفت: با توجه به اهمیت روزافزون تجهیزات لیزر و زیبایی در حوزه درمان، مراقبت و خدمات تخصصی، زمان آن رسیده است که برای نخستین بار، یک رویداد جامع و هدفمند با حضور متخصصان، مهندسان، پزشکان، تولیدکنندگان، واردکنندگان معتبر، فعالان خدمات پس از فروش و سرمایهگذاران این حوزه برگزار شود.
جلالیان توضیح داد: این کنفرانس می تواند به عنوان یک مرجع حرفهای و تخصصی، محلی برای تبادل دانش، ارائه تجربیات، بررسی آسیبهای بازار، معرفی فناوریهای نوین و ایجاد ارتباط مؤثر میان متخصصان و تولیدکنندگان باشد. چنین رویدادی تاکنون با این تمرکز مشخص و جامع در این حوزه برگزار نشده و میتواند یک نقطه عطف برای ساماندهی بهتر بازار تجهیزات زیبایی باشد.
وی، محورهای پیشنهادی این کنفرانس را ایمنی و استانداردهای فنی در دستگاههای لیزر و زیبایی- روشهای تشخیص دستگاههای تقلبی، بازسازی شده و معیوب- آشنایی با فناوریهای نوین در لیزر، هایفو، آر اف و تجهیزات جوانسازی- نقش خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی در حفظ کیفیت بازار- بررسی چالشهای تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان معتبر- آموزش خریداران، کلینیکها و مراکز خدماتی برای انتخاب آگاهانه- تعامل میان پزشکان، متخصصان فنی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان- بررسی الزامات حقوقی، حرفهای و مسئولیتپذیری در عرضه تجهیزات زیبایی عنوان کرد.
جلالیان با بیان اینکه یکی از مزیتهای مهم این کنفرانس آن است که فقط یک برنامه نمایشی یا تبلیغاتی نخواهد بود، افزود: این مسیر می تواند بستری علمی و تخصصی برای شنیده شدن دغدغههای متخصصان و تولیدکنندگان واقعی باشد. تولیدکنندگانی که با کیفیت، استاندارد و نوآوری فعالیت میکنند، نیاز دارند در فضایی حرفهای دیده شوند و از سوی بازار و مصرفکنندگان مورد توجه قرار بگیرند.
وی در ادامه افزود: در کنار پنلهای علمی و تخصصی می توان بخشی را نیز به معرفی دستاوردهای تولید کنندگان داخلی و شرکتهای معتبر اختصاص داد تا تفاوت میان تولید حرفهای و عرضه سودجویانه برای مخاطبان روشنتر شود.
این متخصص حوزه تجهیزات زیبایی در پایان خاطرنشان کرد: بازار تجهیزات زیبایی بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، آموزش تخصصی و ارتباط مستقیم میان کارشناسان و فعالان معتبر نیاز دارد.
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