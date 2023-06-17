کالاهای موجود در گمرک آستارا و انزلی با نظارت به‌ دست مردم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی امروز شنبه در حاشیه بازدید از گمرک آستارا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ورود رئیس کل دادگستری استان گیلان مبنی بر حسن نظارت قانون و حسن جریان در گمرک‌های بندر انزلی و آستارا با پیگیری مجدانه ۲ دادستان توانمند این شهرستان‌ها هیچ‌گونه کالای فاسد شدنی و متروکه نداریم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه اگر این نظارت‌ها نبود، کالای متروکه و فاسد شدنی زیاد داشتیم، افزود: در طی این ۳ سال کالاهای اساسی و ضروری و مایحتاج مردم که وارد این گمرک‌ها می‌شدند با توجه به اینکه از حقوق عامه و از تخفیف‌های دولتی و حاکمیتی برخوردار بودند با نظارت مدبرانه دستگاه قضائی بر عملکرد متولیان اصلی این کالاها بر اساس قانون به‌دست مردم رسیده است.

وی شرایط فعلی را در گمرک مناسب دانست و گفت: با استمرار نظارت‌ها شرایط بهتر می‌شود و نسبت به سایر استان‌ها وضعیت بسیار مطلوب است چنان‌که اگر در این نظارت‌ها فردی بخواهد ترک فعل کند، از آنجایی که اموال دولتی است، با افراد برخورد قانونی خواهد شد.

آقایی با اشاره به دومین بازدید رئیس کل دادگستری از گمرک آستارا در سال جاری گفت: در سه سال گذشته هفت الی هشت بازدید و دیدار با متولیان اصلی در گمرک آستارا و بندر انزلی داشتند و دادستان‌های ۲ شهرستان نیز بازدیدهای میدانی و نشست‌های صمیمانه با مدیران متولی داشتند و بایدها و نبایدهای قانونی را به آنها تذکر دادند.

وی ادامه داد: مدیران متولی در این ۲ دستگاه هم مسئولیت‌پذیر هستند و تلاش می‌کنند برای این حقوقی که متعلق به همه مردم هستند و با توجه به برخورداری از ارز ترجیحی و تخفیف‌های قانونی، با نظارتشان موجب تضییع بیت‌المال نشوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه وقتی تسهیل در ترخیص کالا انجام می‌شود، بازار اشباع می‌شود، افزود: از جمله روغن که یکی از مشکل‌ها در سال‌های گذشته بود، با نظارت دادستان‌های انزلی و آستارا این کالاها از جمله روغن، گندم، جو و نهاده‌های دامی با ترخیص به‌موقع هم جلوگیری از تضییع بیت المال و هم با ورودش به بازار آن دغدغه‌های شهروندان برطرف شده است.

گفتنی است؛ رئیس‌کل دادگستری گیلان در حاشیه بازدید از انبارهای اداره‌کل گمرک آستارا و دستگاه جدید ایکس‌ری با همراهی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دادستان‌های بندر آستارا و بندر انزلی و رئیس دادگستری آستارا دستور پیگیری ترخیص کالاهای انباشته در انبارهای گمرک این ۲ شهرستان و تکمیل دستگاه جدید ایکس‌ری گمرک آستارا دستورهای لازم را صادر کرد.